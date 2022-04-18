Red Bull, Imola'ya büyük güncellemeler getirmeyecek

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Ferrari ve Red Bull sezonun ilk üç yarışı itibariyle şampiyonluğun en büyük iki adayı konumundalar. Bu üç yarıştan Bahreyn ve Avustralya'yı Ferrari pilotu Charles Leclerc kazanırken, Red Bull pilotu Max Verstappen Suudi Arabistan'da galibiyete ulaşan taraftı.

Red Bull, Ferrari ile mücadele edebilecek tempoya sahip, ancak araçta birtakım kırılgan noktalar olduğu da açıkça ortada. Takım şimdiden iki araçla toplam üç kez yarış dışı kalmış ve kritik puanlar kaybetmiş vaziyette.

Bahreyn'de hem Max Verstappen, hem Sergio Perez yakıt pompasında yaşanan bir sorundan dolayı yarışa veda ederken, Avustralya'da ise yine Verstappen benzer bir sorundan ötürü mücadeleyi erkenden kapatmak zorunda kaldı.

F1, bu hafta sonu yapılacak Emilia Romagna GP'si ile birlikte Avrupa'ya geri dönüyor. Geleneksel olarak Avrupa sezonunun başlaması ile birlikte ilk büyük güncellemelerin getirildiği düşünülürse, bu hafta sonu tüm takımlar için büyük bir fırsat.

Ancak Horner, sprint yarışı hafta sonu formatı nedeniyle güncellemeleri değerlendirmek için sınırlı zamana sahip olduklarına dikkat çekerek, Red Bull'un güncelleme getirip getirmeyeceği konusunda çekingen davrandı.

Horner "Planlanmış büyük bir güncelleme paketine sahip olduğumuzu söyleyemem, hepsi aracın evriminin bir parçası."

"Sprint yarışını da düşünürsek, güncellemeleri değerlendirmek için çok az zamanınız oluyor. Sadece bir antrenman seansının ardından sıralama turlarına başlıyorsunuz."

"Araca ne koyduğunuz konusunda çok emin olmalısınız."

Takımların Imola'da Cuma günü yalnızca bir saatlik antrenman yapma fırsatı olacak. Aynı gün sıralama turları gerçekleştirilecek ve sıralama turlarının ardından araçlar nihai ayarlarıyla birlikte, sprint yarışını beklemek üzere parc ferme'e yerleşecekler.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Avustralya'da hafta sonu boyunca denge sorunlarıyla mücadele eden Max Verstappen ve Sergio Perez, tempo anlamında Ferrari'den Charles Leclerc'in bir adım gerisinde kaldılar.

Horner, 2022 araçlarındaki denge problemlerini anlamanın da "araçların evriminin ve gelişiminin bir parçası" olduğunu söyledi.

Horner, "Lastikler ve aracın nasıl performans gösterdiği hakkında daha fazla şey öğrendikçe, bu size hangi yönde ilerleyeceğinize yönelik bir fikir veriyor."

"İlk üç yarışın ardından, sezonun kalanında hangi yönde gideceğimizi çok iyi biliyoruz." dedi.

Ferrari, yeni F1-75'i üretirken, takımın 2020 ve 2021'de takımlar şampiyonasını altıncı ve dördüncü bitirmesi sayesinde yeni aerodinamik kurallar kapsamında Red Bull'a kıyasla daha fazla rüzgar tüneli testi yapma imkanından faydalandı.

Horner, Red Bull'un RB18 projesine daha geç başladığını ve 2021 aracının gelişimini şampiyonluk savaşı nedeniyle sezonun sonuna kadar sürdürdüğünü düşünerek, Ferrari ile mücadelede olmasının "cesaret verici" olduğunu ekledi.

Horner, "Açıkçası bu projeye bizden çok daha erken başladılar, bu yüzden bir dereceye kadar onlara yetişmeye de çalışıyoruz."

"Ancak bunu en iyi ikinci araç konumundan yapıyor olmamız cesaret verici ve bence sahip olduğumuz bazı sorunları anlamaya başlıyoruz." dedi.