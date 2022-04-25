Red Bull, Imola'da neden Ferrari'den üstün olduklarını açıkladı

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Max Verstappen, Emilia Romagna Grand Prix'sinde sezonun ikinci galibiyetini elde etti ve hafta sonu boyunca tüm seanslara liderlik ederek takım arkadaşı Sergio Perez'in önünde birinci oldu.

Ferrari, evindeki yarışta sıkıntılar yaşarken Red Bull, bu sonuçla beraber 2016 Malezya'dan bu yana ilk dublesini yaptı.

Carlos Sainz, yarışın ilk turunda Daniel Ricciardo ile temas etti ve yarış dışı kaldı. Charles Leclerc ise son turlarda Perez'den ikinciliği almaya çalışırken spin attı. Yarışa devam edebilse de podyumu kaybetti ve altıncı oldu.

Red Bull, sprint yarışlı hafta sonunda alınabilecek 59 puanın 58'ini aldı ve Ferrari'nin temposuna karşı üstündü. Horner, bunun RB18'in lastiklerle çalışma şeklinden kaynaklandığını söyledi.

Horner, "Melbourne'de gördüğümüz gibi lastiklerin bir çalışma aralığı var. Bu hafta sonunun ayarlarıyla bunu doğru yaptık."

"Charles'ın burada ön lastikleriyle hem sprint yarışında hem de ana yarışın ikinci kısmında bizden daha fazla zorlandığını gördük."

"Bu da bize üstünlük verdi ve Max yarışı mükemmel yönetti."

"Checo, Charles'a karşı fark açabildi ve bu farkı korudu. Checo'nun çimlerin üzerinden geçmesi dışında hiçbir noktada baskı altında kalmadık." dedi.

Verstappen, cuma günü gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu aldı ve sprint yarışının startında Leclerc'e geçilse de, son turlarda Ferrari pilotundan liderliği geri aldı.

Ferrari, pazar günkü yarışta Leclerc'i ikinci bir pit stop için içeri almayı tercih etti ve Perez'i yakalaması için yumuşak hamur lastikler taktı. Leclerc daha sonra spin attı ve Red Bull'ları ayırma umudunu kaybetti.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, lastik yönetiminin sprint yarışı için daha fark edilebilir bir zayıflık olduğunu ama kuru zemindeki antrenmanların az olmasının, yarışta orta hamurun nasıl olacağını anlamalarını etkilemiş olabileceğini söyledi.

Binotto, "Aracı ayarlamak için çok az zamanımız vardı, cuma günü tek bir antrenman vardı ve zemin tamamen ıslaktı. Bu yüzden uzun sürüşte bile çok az veri topladık."

"Cumartesi sabahı ikinci bir antrenman daha vardı ama bu hafta sonu sprint yarışı için tecrübemiz azdı."

"Red Bull'un bu konuda bizden daha iyi bir iş yaptığı doğru. Bu yüzden neden o kadar iyi bir iş çıkaramadığımızı inceleyeceğiz ve anlayacağız." dedi.

Red Bull, Imola'nın ardından takımlar şampiyonasında Ferrari ile arasındaki farkı 11'e indirdi ve sezonun ilk dört yarışının ardından iki takımın galibiyetleri eşitlendi.

Horner, Red Bull ve Ferrari arasındaki mücadelenin bu yıl "herkesin iyi olduğu bir alan olduğu için" devam edeceğini ve liderliğin aralarında gidip geleceğini söyledi.

Horner, "Ferrari'nin harika bir aracı var ve harika sürücüleri var."

"Bu yarışta şanssızlardı ama iki hafta sonra çok rekabetçi olacaklarına eminim. Bence sezon boyu böyle olacak." dedi.