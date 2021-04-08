Red Bull, Imola yarışı için büyük bir güncelleme planlıyor

Padoktan önemli isimlerden gelen bilgilere göre Red Bull, 2021'de Mercedes'e karşı şampiyonluk mücadelesi verebilmek için teknik yeterliliklerini maksimum seviyede kullanmak için zorluyor.

Bahreyn'de gerçekleştirilen sezonun ilk yarış hafta sonunda, özellikle sıralamalarda Mercedes'in her zamanki üstünlüğü yoktu ve Red Bull pole pozisyonunu kazanmayı başardı. Ancak yarışta, iki takım arasında geçen yakın mücadeleyi kazanan taraf Mercedes oldu.

Gelen bilgilere göre Red Bull, yakalamış olduğu bu fırsatı iyi değerlendirmek istiyor. Bu yüzden sezonun ikinci yarış hafta sonuna büyük güncellemeler getirmeyi ve daha güçlü olmayı planlıyor.

İddialara göre Adrian Newey'in aracının arka süspansiyonlarında, bir nevi direksiyon hareketiyle kontrol edilebiliyor gibi çalışan bir sistem olacak.

Kurallara göre arka tekerleklerin bu şekilde yönlendirilmesi yasak ancak görünüşe göre Red Bull; motor, diferansiyel ve frenlerde bir dizi değişiklik yaparak ve belli parçaların esnekliğini değiştirerek yasal yoldan bunu yapmanın ya da taklit etmenin bir yolunu bulmuş olabilir.

Ancak bu sistemi Red Bull'dan önce zaten Mercedes geliştirmiş olabilir. Pirelli'nin bu sene daha sağlam lastikleri kullanmaya başlamasının ardından, kauçuğun dayanıklılığını korumaya yardımcı olacak böyle bir sistem avantajlı olabilir ancak bu konsepti geliştirmek çok karmaşık ve zaman alıcı olabilir.

Red Bull, Mercedes tarzı arka süspansiyon tasarımına geçerek bu projeyi değerlendirme fırsatı buldu ve sonunda arka tekerlekleri direksiyon hareketi gibi yönlendirebilme çalışmalarına başladı.

Imola'da birçok isim, Red Bull'un Mercedes'in uzun zamandır kullandığı bu sistemi doğru bir şekilde hazırlayıp hazırlayamadığını ya da konsepti çalıştırmak için daha fazla çalışmasının mı gerektiğini görmeye çalışacak.

Red Bull sistemi çalıştırabilirse, performans bulmakla kalmayacak aynı zamanda lastikleri daha iyi çalıştırmanın ve daha uzun süre kullanmanın yolunu bulmuş olacak.