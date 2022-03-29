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Red Bull, Imola için yeni güncellemeler hazırlıyor

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, özellikle ağırlık avantajı sağlayacak yeni bir güncelleme paketi üzerinde çalıştıklarını ve bunu Imola'ya getireceklerini söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Red Bull, Imola için yeni güncellemeler hazırlıyor
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Helmut Marko, sezon başlamadan önce takımın ağırlık sorunlarıyla mücadele ettiğini doğrulamıştı.

2022 kuralları kapsamında araçların minimum ağırlığı önce 795, sonra da 798 kilograma çıkarılmıştı. Red Bull bu ağırlığa inmekte zorlandı ve RB18, pek çok kişiye göre şu anda gridin en ağır aracı konumunda yer alıyor.

Marko, Servus TV ile yaptığı son röportajda, takımın ilk büyük güncelleme paketini Imola'ya getireceğini ve bunun ağırlığı azaltmaya yönelik olacağını belirtti.

Servus TV'ye konuşan Marko, sözlerine Ferrari ile başladı: "Ferrari, sıcaklık veya lastiklere bakılmaksızın her türlü şartta her zaman güçlü olabilen bir araca sahip."

"Bizim aracımızı ayarlamak ise biraz daha zor. Fakat Imola'ya hazırladığımız güncellemeler sayesinde ağırlığı biraz azaltacağız."

"Bu da bize tur zamanlarında önemli bir kazanç sağlamalı."

"Takım olarak iyi bir pozisyonda olduğumuzu düşünüyorum fakat Ferrari ile performans olarak neredeyse aynı seviyedeyiz. Leclerc bu sezon kesinlikle kusuruz sürüyor. Bu yüzden heyecan verici bir yıl olacağına inanıyorum."

Marko, Melbourne'ün hemen hemen Cidde ile benzer geçeceğini söyledi.

"Melbourne yarışı hemen hemen Suudi Arabistan'la benzer geçecek. Her şey aracı en iyi kimin ayarlayacağıyla alakalı olacak."

"Geçmişte bize uygun bir pistti fakat şu anda yorum yapmak zor. Muhtemelen yenilenen yapısıyla heyecan verici olacak."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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