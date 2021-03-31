Red Bull, Imola için RB16B'yi daha da geliştirmek için zorluyor

Max Verstappen, Bahreny'de gerçekleştirilen Formula 1 yarışında Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton'a mağlup olsa da, Red Bull ortaya koydukları güçlü performans sayesinde şampiyonluk savaşında olabileceklerini düşünüyor.

Mercedes şu anda Red Bull'un hız anlamında zaten belli bir avantaja sahip olduğundan endişe ediyor ve Milton Keynes merkezli ekip de, daha hızlı hale gelebilmek adına agresif bir güncelleme planı hazırlamış durumda.

Red Bull’un baş mühendisi Paul Monaghan şunları söyledi: "Şu anda arka planda Imola için planlanan bazı güncellemeler var ve sonraki yarışlarda daha fazlası gelecek. Yani artık iki yönlü bir mücadele var."

"Bu aracın piste çıktığı zaman çalışmasına ve herhangi bir aksaklık yaşamamasına ihtiyacımız var. Imola'ya kadar aracımıza mümkün olduğunca çok performans ekleyeceğiz."

"Kaderimiz kendi ellerimizde. Mercedes'in, McLaren'ın, Ferrari'nin ve diğer herkesin yapmak istedikleri şeye etki edemeyiz. Bu yüzden işimize odaklanmalıyız."

Mercedes, veri analizlerine dayanarak, Red Bull'un mevcut aracının W12'ye kıyasla hiçbir zayıf yanı olmadığını iddia ediyor. Verstappen geçen hafta sonu Bahreyn pistinin yüksek hızlı bölümlerinde oldukça hızlı görünüyordu.

Ancak durum Red Bull için iyi görünse bile takım, hâlâ yapabilecekleri pek çok şey olduğunu ve Mercedes'in de boş durmayacağını düşünüyor.

Monaghan, "Aracı daha iyi hale getirebileceğimiz bazı alanlar belirledik ve bunlara odaklandık. Diğerlerinin yaptıklarını etkileyemeyiz, bu yüzden kendi aracımızı geliştirmeliyiz ve onu daha komple hale getirmeliyiz.” dedi.

Takım, Red Bull ve Mercedes arasındaki farkın çok küçük olmasından ötürü daha fazla performans bulmalarının gerektiğinin farkında.

Monaghan, "Bu, Imola'ya gidip 'Dünya şampiyonu biziz' demek için yarışı kazanmakla ilgili bir durum değil. Bunu söyleyemeyiz."

“Uzun bir sezon ve uzun bir mücadele olacak. Şampiyonluk burada [Bahreyn'de] ne kazanıldı ne de kaybedildi."

"Garajda herkesin hissettiği bir hayal kırıklığı hissi var, ama hızlı bir araca sahibiz, harika bir sürücü kadromuz ve iyi bir ekibimiz var. Herkes bunun baştan sona devam edecek bir mücadele olduğunun farkında." dedi.