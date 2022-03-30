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Red Bull, Imola için aracını 8 kg hafifletmeye hazırlanıyor!

Motorsport.com İtalya'nın kaynaklarına göre Red Bull, Imola için aracını 8 kg hafifletmeyi planlıyor. Bu güncelleme takıma yaklaşık 2 milyon euroya mâl olacak.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Red Bull, Imola için aracını 8 kg hafifletmeye hazırlanıyor!
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Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko geçtiğimiz günlerde Servus TV'ye verdiği demeçte Red Bull'un Imola için büyük bir güncelleme paketi hazırladığını ve özellikle ağırlık azalımı sayede önemli bir zaman avantajı kazanacaklarını söylemişti.

Red Bull takım patronu Christian Horner Bahreyn testlerinde RB18'in aşırı ağır bir araç olmadığını iddia etse de, genel olarak herkes Red Bull'un gridin en ağır aracı olduğu konusunda hemfikir.

Motorsport.com İtalya'nın kaynaklarına göre Red Bull bu güncelleme paketiyle yaklaşık 8 kilogram hafifleyecek. 

Bu da Emilia Romagna GP'ye ev sahipliği yapacak Imola için Red Bull'un 0.2 saniye zaman kazanacağı anlamına geliyor. Buna ayrıca ilgili aerodinamik paketin avantajları da eklenebilir.  Bu da özellikle Ferrari'yi bazı adımlar atmaya mecbur bırakabilir.

8 kg'lık azalma, sadece aracın bir yönünde değil, RB18'in birkaç farklı yönünde gerçekleşecek gibi görünüyor.

Motorsport.com İtalya'nın iletişime geçtiği bir baş tasarımcı, günümüzde 1 kg ağırlığı azaltmanın "en az 250 bin euro'ya" mâl olacağını iddia etti.

Eğer Red Bull, beklendiği üzere 8 kg daha hafif bir araç hazırlarsak, en az 2 milyon euroluk kısmı aracı hafifletmeye harcamış olacak.

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