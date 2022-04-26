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Red Bull, Imola güncellemelerinin aracı hafiflettiğini doğruladı

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Imola'ya getirdikleri güncellemelerin aracı hafiflettiğini doğruladı fakat minimum ağırlığın hâlâ çok üzerindeler.

Ronald Vording
Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
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Red Bull, Imola güncellemelerinin aracı hafiflettiğini doğruladı
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Red Bull, Emilia Romagna GP hafta sonunda daha fazlasını isteyemezdi çünkü Max Verstappen hafta sonunda alınabilecek 34 puanın tamamını almayı başardı ve Sergio Perez, pazar günü takıma dubleyi getirdi.

Ayrıca Charles Leclerc kendi hatasıyla altıncı olurken, Carlos Sainz yarış dışı kaldı ve Red Bull her iki şampiyonada birden Ferrari ile arayı kapatmayı başardı.

Red Bull şimdi yeniden mücadeleye dönmüş gibi görünüyor ve takım içerisindeki yüzler gülüyor.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Motorsport.com'a şöyle dedi: "Bu hafta sonu takımımızın morali için son derece önemli bir hafta sonu. Bu hafta sonu kesinlikle rekabetçi bir araca sahip odluğumuzu kanıtladık."

"Burada Ferrari'den daha hızlıydık. Lastikleri doğru aralığa sokmayı başardık ve doğru dengeyi bulmak da dahil olmak üzere çoğu alanda Avustralya'dan daha iyiydik. Ferrari temelde, Avustralya'da bizim yaşadığımız sorunları yaşadı."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Aradaki fark o kadar da büyük değildi. Saf tempoda sadece 0.1 ila 0.2 saniye daha hızlıydık ama lastikleri daha iyi yönettik. Melbourne'de bizim için ters giden şey, şimdi Ferrari için ters gitti. Araç dengesi nedeniyle bizden daha erken aşınma yaşadılar."

"Ferrari'ye baskı yapmalıyız. Baskı yaptığınızda, Leclerc'in hatası gibi şeyler olabilir." dedi.

Dayanıklılık sorunlarıyla ilgili Marko, "Asla emin olamazsınız ama bunun üzerinde çok çalışıyoruz ve bir daha yaşanmamasını umuyoruz." dedi.

Marko, bu hafta sonu getirdikleri yeni güncellemelerin aracı biraz hafiflettiğini doğruladı.

Marko, "Bu hafta sonu piste getirdiğimiz güncellemelerin hepsi iyi şekilde çalıştı. Araç öncesine göre hafifledi ama bu alanda yapacak işlerimiz var. Hâlâ minimum ağırlığın üzerindeyiz."

"Bu seviyeye inmemiz için birkaç adım daha atmamız gerekiyor fakat bu, normal bir şey. Tüm bu ağırlığı tek seferde kaybedemezsiniz." dedi.

Imola öncesinde Red Bull'un en az 10 kg daha ağır olduğu düşünülüyordu. 

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