Red Bull, ilk yarışın ardından üç farklı sorunu çözmeye çalışmış

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Red Bull, sezonun ilk yarışında galibiyet kazanamayacak olsa da iyi puanlar almaya doğru gidiyordu ancak son turlarda önce Max Verstappen, ardından Sergio Perez'in yarış dışı kalmasıyla takım sıfır çekmiş oldu.

Horner, ilk yarışta yakıt sisteminde, fren soğutmada ve ön süspansiyonda yaşadıkları sorunları birkaç gün içerisinde çözmek için çok çalıştıklarını söyledi.

Bahreyn'de hem Verstappen hem de Perez frenlerinin sıcaklığını kontrol etmek zorunda kalmışlardı. Ancak her iki pilot yarışa yakıt hücresindeki vakum sorunu nedeniyle veda ettiler.

Fren sorunu için Horner, "Kış testlerinde bir aracı 20 tur boyunca takip etmediğiniz için bunu anlamak çok zordu. Temiz havada sürüş yaparken fren sıcaklığında sorun yaşamadık."

"Hem Checo hem de Max kirli havaya girdiğinde sorun yaşadık. Ön fren disklerinin sıcaklığı kontrolsüz bir şekilde yükseliyordu. Bu yüzden pilotlarımızdan frenleri idare etmelerini, bir aracı takip ederken kirli havaya girdiklerinde freni bırakmalarını istedik. Arka frenlerde bir sorun yaşamadık."

"Dediğim gibi Bahreyn'de temiz havada sürüş yaparken sorun yaşamadık. Kirli hava sorun yarattı. Açıkçası çözmemiz gereken sorun buydu." dedi.

Horner, pazar günkü yarışın ardından Verstappen'in ön süspansiyonda yaşadığı sorunun aracın pit esnasında düşürülmesi sonucu rot kolunun yamulması kaynaklı olduğunu söylemişti ancak sorunun kaynağının başka bir şey olduğu ortaya çıktı.

Horner, "Günün sonunda direksiyonla alakasız bir iç süspansiyon bileşeninde sorun yaşandığı ortaya çıktı. Bu, direksiyonda soruna neden olmuş." dedi.

Yakıt pompasında yaşanan sorun için Horner, "Yakıt deposu içerisinde bir vakum oluşmuş. Sistem hava almış ve pompa, yakıtı olması gerektiği gibi çekememiş. Açıkçası bu sinir bozucu."

"Geçen hafta boyunca çok fazla AR&GE testi yaptık. Sorunu yeniden yaşamayı başardık. Bir çözüm bulduğumuza inanıyoruz. Bu hafta sonu göreceğiz."

"Testlerde düşük, orta ve dolu depoyla çok fazla tur attık. Bu yüzden bu sorunun daha önceden görülmemiş olması tuhaftı. Bu sorunu aşmamıza yardımcı olmasını umduğumuz bazı şeyler yaptık."

"Testlerde dolu, orta ve düşük depo ile çoğu sorunsuz çok fazla tur attık. Ne yazık ki böyle bir sorun puan kaybı açısından acımasız oldu." dedi.