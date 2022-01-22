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Formula 1 Haberler

Red Bull, ilk test öncesinde çekim günü düzenleyecek

Ekleyen:
, Şef Editör

Red Bull patronu Christian Horner, ilk test öncesinde çekim günü düzenleyeceklerini doğruladı.

Red Bull, ilk test öncesinde çekim günü düzenleyecek

Takımlar, yeni araçlarının örtüsünü önümüzdeki ay kaldıracaklar ve neredeyse tüm takımların, ilk testten önce yeni araçlarını piste çıkarmaları bekleniyor.

Takımlar, film çekimi altında yıl boyunca iki kez 100 kilometrelik test yapabiliyorlar. Bu testlerde yeni parça test edilmesine izin verilmiyor. Ayrıca Pirelli'nin gösteri lastikleri kullanılıyor.

Yine de böyle testler, aracın ilk kez denendiği sezon öncesi için oldukça idealler. Çünkü takımlar, eğer araçlarında bir sorun varsa, bu 100 kilometrelik çekim günleri sayesinde bunları fark etmiş oluyorlar.

Ferrari'nin 22 Şubat için Barselona pistini rezerve ettiği ortaya çıkmıştı. Şimdi Red Bull'un yeni aracı için benzer bir plan yaptığı açıklandı.

Alexander Albon, Red Bull Racing RB15

Alexander Albon, Red Bull Racing RB15

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

RacingNews365 ile yaptığı özel röportajda konuşan takım patronu Christian Horner, "Evet, sırasıyla Barselona ve Bahreyn'e gitmeden önce bir shakedown yapacağız."

"Yeni aracımızla sadece altı günlük bir test yapabiliyoruz ve bunun pek de fazla olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü bir sürücünün sadece üç günü oluyor."

"Bu, gerçekten yoğun bir süreç fakat kişisel olarak sezonun bu bölümünü seviyorum. Ayrıca Formula 1 taraftarları için de ekstra ilgi çekici olduğunu düşünüyorum." dedi.

Red Bull, RB18 adını verdiği yeni aracın lansman tarihini açıklamadı. Yeni sezonda Max Verstappen #1 ile yarışacağını açıklamıştı.

Hollandalı pilotun takım arkadaşı yine Sergio Perez olacak.

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