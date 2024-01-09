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Red Bull, ilk hiper otomobilini 2024 yılında tanıtacak

Red Bull Racing takım patronu Christian Horner, Adrian Newey önderliğinde Red Bull Advanced Technologies tarafından geliştirilen RB17 isimli ilk hiper aracını 2024 yılında tanıtacağını doğruladı.

Editör Ezel Tan
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Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Adrian Newey tarafından tasarlanan bu aracın kalbinde 1.250 beygir güç üreten V8 hibrit güç ünitesi yer alıyor.

Her yıl 15 hiper otomobil üretilmesi planlanırken, üretim 50 adetle sınırlanacak.

Bunların çoğu şimdiden satıldı ve üretim süreci tamamlanan ilk otomobiller 2025 yılında sahiplerine verilecek.

Başlangıçta RB17'nin yalnızca yarış pistleri için üretilmesi planlanmıştı fakat yol versiyonunun üretilmesi de mümkün.

Horner, "Adrian 2014 yılında bizim için bir otomobil tasarlamak istedi. O dönem Valkyrie'yi geliştirmek üzere Aston Martin ile bir işbirliği yaparak bir çıkış yolu bulduk."

"Valkyrie harika bir otomobil ve eminim önünde harika bir gelecek var ama ister Formula 1'de ister farklı teknolojiler olsun her zaman yeni şeyler öğreniyorsunuz."

"Red Bull Advanced Technologies yaklaşık sekiz yıldır faaliyet gösteriyor ve bu süre zarfında çok şey öğrendi. Bütçe kısıtlamalarının olduğu bir dönemde, mevcut kaynakları korumak üzere şirketin varlığını pozitif yönde etkileyecek projeler başlatmak gerekiyor."

"RB17 tüm deneyim ve uzmanlığımızı kullanmak için ideal bir proje. Formula 1 faaliyetlerimizi azaltmayacak, aksine tamamlayacak." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing and Alexander Albon, Red Bull Racing driving the Red Bull Racing Aston Martin Valkyrie

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing and Alexander Albon, Red Bull Racing driving the Red Bull Racing Aston Martin Valkyrie

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