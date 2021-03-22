Red Bull ilk güncellemelerini Bahreyn'e getirecek

Red Bull, 2020 yılında Mercedes'in en büyük rakibi olmayı başarmıştı ve bu yıl bir adım daha ileri giderek şampiyonluk savaşı vermeyi hedefliyorlar.

Red Bull'un teknik direktörü Pierre Wache, Bahreyn GP öncesinde araçta yapılan değişiklikleri şöyle anlattı: "RB16B, geçen yılki RB16'ya çok benziyor. Yönetmeliklere uygun şekilde şasinin temeli aynı kaldı ve tıpkı diğer tüm takımlar gibi, geçen seneki parçaları kullanmaya devam ediyoruz."

"Bu yüzden aracın ismi RB16B oldu. Aynı zamanda 2021 teknik kurallarında pek çok değişiklik yapıldı ve FIA, yere basma gücünü azaltmak için aerodinamik düzenlemelerde değişiklik yaptı. Özellikle aracın tabanı, arka frenlerin hava kanalları ve yan bargeboardlarda değişiklikler oldu."

"Ek olarak Formula 1'e bütçe sınırı geldi ve bu tüm gridi etkiliyor. Bu nedenle aracın yönetimini ve güncelleme konusundaki yaklaşımlarımızı her açıdan daha verimli hale getirmemiz gerekiyor."

Aracın gelişim süreci hakkında da konuşan Wache, ilk güncellemelerin Bahreyn'e getirileceğini belirtti.

"Aslında aracı geliştirme süreci testlerin ilk gününden sonra başlıyor. Testlerin tamamlanmasını beklemiyoruz. Üç gün içinde, neyin işe yaradığını ve neyin işe yaramadığını anlamaya çalışarak pek çok farklı detaya baktık. RB16B'nin gelişim yönünü belirledik ve ilk yarış için bazı küçük güncellemeler hazırlıyoruz."

"Ek olarak simülatörde vakit geçiren sürücülerimiz var. Bu, fabrikadaki hesaplamaların pistle ne ölçüde korelasyon içinde olduğunu belirlememize ve araçta veya ayarlarla çalışarak dengeyi hangi ölçüde geliştirilebileceğimizi anlamamızı sağlıyor."

Yeni yakıt ve motorun gelişimi hakkında da konuşan Wache, "Tezgah testlerinde, geçen yıla göre sahip olduğumuz verimliliğin arttığını gördük. Sanırım her iki faktörün kombinasyonuyla -hem motorun gelişimi hem de yeni yakıtla- ilgiliydi. Eminim tüm takımlar geliştiler ve tüm üreticilerin motorları daha güçlü hale geldi. Bu yüzden sezonun bu noktasında rakiplerimizin önüne geçip geçemeyeceğimizi bilmiyoruz. Ancak ortaklarımıza, ortaya koydukları çabalardan ötürü minnettarız. Şimdi sadece RB16B ve Honda güç ünitesi sisteminin verimli şekilde çalışmasını umuyoruz." dedi.

Son olarak Sergio Perez hakkında, "Sergio'nun geri bildirimlerinden çok memnunuz. Formula 1 kariyerine yeni başladığında Sauber'de onunla çalıştım. Kaliteli geri bildirimler veriyor ve özellikle uzun sürüşlerde hem araç hem de lastiklerle nasıl çalışılacağını biliyor. Ayrıca tempoyu da çok iyi şekilde kontrol ediyor. RB16B'nın sürüşü hakkında yaptığı yorumlar çok kullanışlı ve onun, tamamen farklı bir araçla çok fazla deneyime sahip olması önemli." dedi.