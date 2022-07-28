Red Bull, ilerleyen yarışlarda grid cezası almayı planlıyor

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Red Bull pilotlarının sezona güç ünitesi sorunlarıyla başlamasının ardından, sezonun kalan kısmı için büyük bir endişeler ortaya çıkmıştı.

Fakat geride kalan 12 yarışın ardından hâlâ iki güç ünitesi kullanmış durumdalar ve bundan ötürü hâlâ iyi bir noktadalar.

Ferrari ise sezona iyi başlayıp, peş peşe güçlü sonuçlar alsa da son yarışlarda güç ünitesi sorunlarıyla boğuştu ve şimdiden iki sürücü birden grid cezası aldı.

Red Bull avantajlı gibi görünse de, kalan yarışlar için strateji değişikliğine gitmeyi ve sezonun son bölümünde sorun yaşamamak adına motor değişikliği yapmayı planlıyorlar.

Plana göre Red Bull, geçişe müsait olan pistlerde, iki güç ünitesi değiştirecek ve böylelikle kalan bölüm için ellerinde iki ünite olacak.

Muhtemelen bunun için en ideal pistler Spa veya Monza olacak.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, bu konuda "Kalan pistleri bir düşünürseniz, bunu nerede yapacağımızı zaten bulacaksınız." dedi.