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Red Bull ile kontrat yenileyen Newey, Aston Martin'e geçmeyecek

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull takım patronu Christian Horner, takımın tasarımcısı Adrian Newey'nin, kendileriyle kontrat yenilediğini ve Aston Martin'e geçeceği iddialarının gerçek olmadığını belirtti.

Red Bull ile kontrat yenileyen Newey, Aston Martin'e geçmeyecek

Son dönemde Red Bull'dan bazı önemli isimlerle anlaşan Aston Martin, gelecekte "şampiyon olabilecek" bir yapı oluşturmaya çalışıyor ve son olarak McLaren'da takım patronluğu görevini üstlenmiş olan Martin Whitmarsh'la anlaştılar.

Ayrıca kuruluşundan bu yana Red Bull'da çalışan Adrian Newey'nin adı da Aston Martin'le anılıyor. Newey, tüm zamanların en iyi tasarımcılarından biri ve geçmişte çalıştığı tüm takımları şampiyon yapmayı başardı.

Williams, McLaren ve Red Bull ile şampiyonluk sevinci yaşayan Newey'nin adı geçmişte sık sık Ferrari ile anıldı ancak İngiliz mühendis hep Red Bull'a sadık kaldı.

Takım patronu Horner, La Gazzetta dello Sport ile yaptığı röportajda, Newey'nin Red Bull'la yeni bir kontrat imzaladığını açıkladı ve Aston Martin'e gideceği söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Horner, "Adrian bizimle çalışmaktan son derece memnun ve zaten kontratını uzattı."

"Red Bull bünyesinde 16 yıl geçirdi. Buradaki çalışma ortamını seviyor ve hâlâ inanılmaz motive." dedi.

Newey, 2020 yılının ortasında yeniden tamamen Red Bull F1 takımına odaklandı ve bu yılki RB16B aracının tasarım sürecinde de aktif rol oynadı.

Takım şu anda şampiyonluk savaşı veriyor ve  Horner, tüm bunların takım için oldukça keyif verici olduğunu söyledi. Horner, Max Verstappen'i de övdü.

Horner, "Bütün takım bu sezondan gerçekten büyük keyif alıyor."

"Şu ana kadar inanılmaz bir iş yaptık, mücadeleye geri döndük ve tüm gücümüzle savaşıp, rakibimize baskı yapmaya çalışıyoruz."

"Max'in baskıyı yönetme şekli  de harika. Zandvoort'taki Hollandalı taraftarların önünde ondan büyük beklentiler vardı ve o, yarışı kazanarak maksimum performans sergiledi. Her yarışta araçtan maksimumu çıkarıyor."

"Hamilton olağanüstü bir pilot, Formula 1'de yedi şampiyonluk kazandı ve spor tarihinin en başarılı sürücüsü. Fakat Max onu zorluyor, ona meydan okuyor ve onu zirvede yarışmaya itiyor. Bence bu, F1 için harika."

"Max, savaşçı karakteri nedeniyle pistte daha hızlı olan herkesle savaşmak istiyor. Tek isteği kazanmak. Bunu yapmak için Hamilton'u, [Charles] Leclerc'i veya başka birini yenmek zorunda olup olmadığının bir önemi yok." dedi.

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