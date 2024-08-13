Red Bull ile görüşmeleri olumsuz sonuçlanan Porsche için "F1 defteri kapandı"

Markanın motor sporları patronu Thomas Laudenbach, Porsche'nin Formula 1'e geri dönme arzusunun artık "kapanmış bir defter" olduğunu açıkladı.

Porsche'nin motor sporları şefi Thomas Laudenbach, Porsche'nin son olarak 1991'de Footwork ile motor tedarikçisi olarak yaptığı F1 katılımından 30 yıl sonra, F1'e dönüş planlarının artık gündemde olmadığını belirtti. Bu açıklamalar, Haziran ayında 2026 regülasyonlarının tam olarak açıklanmasından bu yana Porsche'nin F1'e giriş yapma konusundaki ilk yorumları oldu.

Bu açıklamalar, Porsche'nin Red Bull Racing ile kurmayı planladığı ve takımın yeni güç ünitesi bölümünün %50 sahibi olmasını içeren olası bir ortaklığın bozulmasından neredeyse iki yıl sonra geldi.

Eylül 2022’de Porsche hala F1'i "çekici bir ortam" olarak tanımlıyordu, ancak artık Laudenbach, "Bu artık bizim için söz konusu değil" dedi.

"Şu anda F1 bizim için bir konu değil ve bunun için herhangi bir enerji harcamıyoruz."

"Şu anda sadece yaptığımız işe odaklanmış durumdayız ve bakarsanız, pek çok farklı faaliyetimiz var. İyi bir şekilde meşgulüz ve yaptığımız şeylerden son derece mutluyuz." diye açıkladı.

Laudenbach Porsche'nin geniş motor sporları portföyüne işaret ederek bunların markaya neredeyse mükemmel olarak uyduğunu söyledi.

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3 Photo by: Andreas Beil

"Pist günlerinden GT4'e, tek yarışlık serilerden profesyonel GT yarışlarına kadar müşteri yarışlarına katılıyoruz."

"Bunun da ötesinde, ortağımız Penske ile en önemli iki dayanıklılık yarışı serisinde 963 LMDh ile Dünya Dayanıklılık Şampiyonasında ve IMSA SportsCar Şampiyonasında yarışıyoruz.”

"Bunlara ek olarak markamızın elektrifikasyonu çok önemli olduğu için, yüksek seviyedeki tek tam elektrikli seri olan Formula E'ye katılıyoruz.”

Laudenbach ayrıca Porsche'nin IndyCar Serisine motor tedarikçisi olarak katılmakla ilgilenmediğini belirtti.

Volkswagen Nisan 2022'de hem Porsche hem de Audi markalarının F1'e katılmayı hedeflediğini ve planların "son değerlendirme aşamasında" olduğunu duyurmuştu.

Porsche için bu değerlendirmeler Red Bull ile bir ortaklığı içeriyordu ve sonuçta "eşit temelde" aradığı ortaklığın elde edilememesi nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı.

Red Bull patronu Christian Horner daha sonra "stratejik bir uyumsuzluk" olduğunu ve takımın "değerlerini ve erdemlerini" azaltmak istemediğini söyledi.

Milton Keynes merkezli takım daha sonra Red Bull Powertrains tarafından üretilen yeni 2026 motorunu kullanmak üzere Ford ile bir anlaşma yaptı.

Audi, F1'e ilk kez 2026'da motor tedarikçisi olarak girme niyetini Ağustos 2022'de açıklamış ve ardından geçen yılın başlarında Sauber'in azınlık hissesini almış ve ardından bu bahar takımın %100'ünü devralmıştı.

Porsche, F1'deki ilk döneminde, 1961'de başlayan 1.5 litrelik formülün ilk iki yılında tek yarışını; Dan Gurney, Porsche 804 ile 1962 Fransa Grand Prix'sinde aldığı zaferle kazandı.

Porsche, McLaren için TAG (Techniques d’Avant Garde) etiketleriyle çalışan 1.5 litrelik turbo motorunu üretmek üzere görevlendirilmişti ve bununla 1984, 1985 ve 1986 dünya şampiyonluklarını kazandı.