Red Bull, ikinci pilotunu cuma günü açıklayabilir

AlphaTauri, 2021 yılında yarışacağı ikinci ismin Yuki Tsunoda olduğunu açıkladı ve bu açıklama ile gridde "resmi" olarak sadece iki boş koltuk kaldı.

Ama Lewis Hamilton'ın Mercedes'le yapacağı anlaşmanın sadece formaliteden ibaret olduğu düşünülüyor. Bu da Mercedes koltuğunun aslında boş olmadığı anlamına geliyor.

Bundan ötürü sadece Red Bull'un ikinci pilotunun kim olacağı belli değil ve koltuk için iki aday var: Alex Albon ile Sergio Perez.

Takım, nihai kararını Noel'den önce (25 Aralık) verecek ve bu karardan kısa bir süre sonra da resmi açıklama yapılacak.

Bunun ne zaman yapılacağı bilinmiyor, ancak Auto Motor und Sport'a göre kara 18 Aralık Cuma günü açıklanacak.

Eğer Red Bull, Albon'u tercih ederse, Perez'in 10 yıllık F1 kariyeri sona erecek. Perez seçilerse de Albon'un yedek/test pilotluğuna getirilmesi bekleniyor.

Red Bull'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.