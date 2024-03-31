Red Bull için Alonso iddiası artıyor
Red Bull Racing'in Fernando Alonso'yu 2025 için ana adaylardan birisi olarak gördüğü iddiaları artıyor.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, talks to the media
Zak Mauger / Motorsport Images
Hollanda basını, Red Bull Racing - Fernando Alonso ihtimalinin her zamankinden yüksek olduğunu yazıyor: De Telegraaf'a göre Christian Horner ve Fernando Alonso "ciddi görüşmeler" yaptı.
Fakat ortada önemli bir ayrıntı var: İspanyol pilot Max Verstappen'in takım arkadaşı olarak mı görülüyor yoksa üç kez dünya şampiyonu pilotun alternatifi mi? Geçtiğimiz hafta Dubai'de Red Bull üst yönetiminin katılımıyla bir toplantı düzenlendiğini ve Horner'a gelecek için tam yetki verildiği konuşuluyor. Görünen o ki Helmut Marko'nun yetkileri giderek azalıyor.
Adrian Newey'nin de Aston Martin takımının sahibi Lawrence Stroll'dan çok cazip bir teklif aldığı düşünüldüğünde Red Bull'da ilginç şeyler yaşanıyor.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
iddiaya göre Avustralya'da Verstappen'in menajeri Raymond Vermeulen, Red Bull'un ana hissedarı olan Taylandlı milyarder Chaleo Yuwidya ile akşam yemeği yedi. İspanyol basınına göre Verstappen, Horner takımda kaldığı takdirde ekipten ayrılacağı konusunda net bir mesaj verdi.
Bu açıdan Stroll'ün Adrian Newey dışında Max Verstappen'i de takıma çekebileceği konuşuluyor.
Böyle bir durumda Red Bull'un yeni bir isme ihtiyacı olacak; ve pek çok kaynak Horner ile Alonso arasındaki temasların sıkılaştığını iddia ediyor.
Son olarak İspanyol Marca gazetesine göre Horner, Alonso'yu takıma getirmeye hazır.
Haberde, "Horner güçlü bir kart oynamaya ve Fernando'yu takıma getirmeye hazır."
"Yani Max, Red Bull Racing ile işbirliğine devam etmek istemezse, 40'lı yaşlarında bile 20 yaşında gibi yarışan başka bir şampiyona sahip olacaklar."
"2025 yılında kendisini üçüncü şampiyonluğu için mücadele etmesini sağlayacak bir aracın direksiyonunda bulabilir." denildi.
Bu konu Japonya'da Horner ve Alonso cephesine sorulacak gibi görünüyor.
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