Red Bull için Albon iddiaları artıyor

Son günlerde Red Bull'un Sergio Perez'in yerine Alex Albon'la görüşmelere başladığı ve kendisine üç yıllık bir anlaşma teklif ettiği dedikoduları var.

Bu haber özellikle İsviçreli Blick tarafından aktarıldı ve Hamilton'ın hamlesi sonrası sürücü pazarının hareketlendiği belirtildi.

Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton'ın Mercedes ile iki yıllık bir sözleşmesi olduğuna inanılıyordu, ancak sözleşmesinde 2025 için kendisi tarafından kullanılan bir "kaçış maddesi" olduğu ortaya çıktı.

Şimdi Brackley merkezli takımda Toto Wolff'un "Belki de cesur bir hamle yapma şansımız var" dediği bir boşluk açılacak.

Açık bir aday, güvenilir, hızlı ve deneyimli bir sürücü olan Alex Albon olabilir. Şu anda büyük umutlar beslediği Williams'ta yarışıyor, ancak Mercedes bu takıma güç ünitesi sağlıyor ve takımın başında Toto Wolff ile uzun yıllar beraber çalışan James Vowles var. Bir şekilde anlaşmaya varmaları muhtemel.

Red Bull'u Albon'a yönlendiren nedenlerden biri de bu: Albon, Toro Rosso ve Red Bull Racing için yarıştı ve artık daha olgun bir sürücü.

Eğer Sergio Perez'in yerini alma fırsatı yakalarsa, eskisinden daha iyi performans göstermesi gayet mümkün.

Buradaki soru Albon'un Max Verstappen'in liderliğini yaptığı takıma dönmek isteyip istemeyeceği.

Alex, Red Bull Racing ile 26 yarışa çıktı ve Hollandalı pilotun çok gerisindeydi. Bundan ötürü onunla çalışmanın nasıl bir şey olduğunu biliyor.

Ancak Christian Horner ve Helmut Marko Alex'i almayı başarırsa, bu 2024 sezonunun Sergio Perez'in takımdaki son sezonu olacağı anlamına gelecek.

Meksikalı'nın şimdi başka bir takımla anlaşıp anlaşamayacağı, Albon'un vereceği karar da dahil olmak üzere birçok faktöre bağlı.

Ancak sadece bu değil: Fernando Alonso'nun menajerinin Mercedes yönetimiyle temas kurmak istediğine dair söylentiler var. İki kez dünya şampiyonu olan Alonso'nun Aston Martin ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor ve Mercedes'e geçişi, tüm F1 dünyası için heyecan verici olabilir.