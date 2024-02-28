Red Bull içi soruşturma tamamlandı: Christian Horner aklandı!

Horner, bir kadın çalışan tarafından kendisine yöneltilen iddiaların ardından Red Bull'un ana enerji içecekleri şirketi tarafından kurum içi bir soruşturma altına alınmıştı.

Red Bull, suçlamaları incelemesi için bağımsız bir avukat atadı. Durumun net bir resmini elde etmek için Horner ve olaya karışan diğer kişilerle görüşmeler yapıldı.

Soruşturma sonucunda 100 sayfayı aşkın bir rapor Red Bull'a sunuldu. Bugün yapılan açıklamada Horner'ın yanlış bir davranışta bulunmadığının belirlendiği açıklandı.

Bir kadın çalışan tarafından kendisine yöneltilen iddialar üzerine uzun bir soruşturma yürüten Red Bull, Horner'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğuna dair hiçbir kanıt bulamadı.

Horner F1 sezon açılışı için Bahreyn'e giderken, Red Bull resmi bir açıklama yayınlayarak kendisine yönelik yanlış davranış iddialarının reddedildiğini duyurdu.

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Red Bull şirketi tarafından Avusturya'da yapılan açıklamada, "Sayın Horner'a yönelik iddialara ilişkin bağımsız soruşturma tamamlanmıştır ve Red Bull şikayetin reddedildiğini teyit edebilir. Şikâyet sahibinin temyiz hakkı bulunmaktadır." denildi.

Red Bull, Horner'a yöneltilen belirsiz iddialarla ilgili soruşturmayı yürütmesi için bağımsız bir avukat görevlendirdi.

Soruşturma, davanın merkezinde yer alan kişilerle yapılan uzun görüşmeleri de içerdi ve birkaç hafta sürdü.

Basında çıkan haberlerde Horner'a yönelik iddiaların niteliği hakkında spekülasyonlar yapılırken, Red Bull konunun gerçekte neyle ilgili olduğu hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

Ancak soruşturmanın "adil, titiz ve tarafsız" bir şekilde yürütüldüğünden emin olduğunu söyledi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Soruşturma raporu gizlidir ve soruşturmaya yardımcı olan tarafların ve üçüncü tarafların özel bilgilerini içermektedir ve bu nedenle ilgili herkese saygı duyduğumuz için daha fazla yorum yapmayacağız."

"Red Bull en yüksek işyeri standartlarını karşılamak için çaba göstermeye devam edecektir."

Horner'ın aklanması, kendisinin yoğun medya spekülasyonlarının ve geleceğine ilişkin soruların merkezinde yer aldığı zorlu birkaç haftayı sona erdirdi.

Bu ayın başlarında Red Bull lansmanında konuşan Horner, olayların hem kendisi hem de takım için zorlayıcı olduğunu itiraf etti.

Horner, "Kaçınılmaz olarak dikkat dağılması oldu ama takım çok birlikte. Herkes önümüzdeki sezona odaklanmış durumda. Yani her şey normal bir işti. Destek muhteşemdi." demişti.

Soruşturma uzadıkça, F1'in ticari hak sahibi de dahil olmak üzere pek çok taraf, Red Bull'a konuyla ilgili bir sonuca varılması için aciliyet çağrısında bulunmak üzere kamuoyuna açıklama yaptı.

Bu haftanın başında Red Bull'un gelecekteki motor ortağı Ford da konunun hızla ve tam şeffaflıkla sonuçlandırılması için baskı yapmıştı.

Ancak soruşturma boyunca Horner görevinde kaldı ve hem takımın lansmanına hem de geçen hafta Bahreyn'de yapılan sezon öncesi testlere katıldı.