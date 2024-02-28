Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Bahreyn GP

Red Bull içi soruşturma tamamlandı: Christian Horner aklandı!

Red Bull'un, Formula 1 Takım Patronu Christian Horner ile alakalı yürütmüş olduğu soruşturma, söz verildiği gibi sezonun açılış yarışı olan Bahreyn GP'den önce tamamlandı. 2005'ten beri Red Bull Racing'in takım patronu olan Horner, yapılın soruşturmanın sonucunda aklandı. Bu, Horner'ın görevine devam edeceği manasına geliyor.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Güncel:
Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing

Sam Bloxham / Motorsport Images

Horner, bir kadın çalışan tarafından kendisine yöneltilen iddiaların ardından Red Bull'un ana enerji içecekleri şirketi tarafından kurum içi bir soruşturma altına alınmıştı.

Red Bull, suçlamaları incelemesi için bağımsız bir avukat atadı. Durumun net bir resmini elde etmek için Horner ve olaya karışan diğer kişilerle görüşmeler yapıldı.

Soruşturma sonucunda 100 sayfayı aşkın bir rapor Red Bull'a sunuldu. Bugün yapılan açıklamada Horner'ın yanlış bir davranışta bulunmadığının belirlendiği açıklandı.

Bir kadın çalışan tarafından kendisine yöneltilen iddialar üzerine uzun bir soruşturma yürüten Red Bull, Horner'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğuna dair hiçbir kanıt bulamadı.

Horner F1 sezon açılışı için Bahreyn'e giderken, Red Bull resmi bir açıklama yayınlayarak kendisine yönelik yanlış davranış iddialarının reddedildiğini duyurdu.

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Red Bull şirketi tarafından Avusturya'da yapılan açıklamada, "Sayın Horner'a yönelik iddialara ilişkin bağımsız soruşturma tamamlanmıştır ve Red Bull şikayetin reddedildiğini teyit edebilir. Şikâyet sahibinin temyiz hakkı bulunmaktadır." denildi.

Red Bull, Horner'a yöneltilen belirsiz iddialarla ilgili soruşturmayı yürütmesi için bağımsız bir avukat görevlendirdi.

Soruşturma, davanın merkezinde yer alan kişilerle yapılan uzun görüşmeleri de içerdi ve birkaç hafta sürdü.

Basında çıkan haberlerde Horner'a yönelik iddiaların niteliği hakkında spekülasyonlar yapılırken, Red Bull konunun gerçekte neyle ilgili olduğu hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

Ancak soruşturmanın "adil, titiz ve tarafsız" bir şekilde yürütüldüğünden emin olduğunu söyledi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Soruşturma raporu gizlidir ve soruşturmaya yardımcı olan tarafların ve üçüncü tarafların özel bilgilerini içermektedir ve bu nedenle ilgili herkese saygı duyduğumuz için daha fazla yorum yapmayacağız."

"Red Bull en yüksek işyeri standartlarını karşılamak için çaba göstermeye devam edecektir."

Horner'ın aklanması, kendisinin yoğun medya spekülasyonlarının ve geleceğine ilişkin soruların merkezinde yer aldığı zorlu birkaç haftayı sona erdirdi.

Bu ayın başlarında Red Bull lansmanında konuşan Horner, olayların hem kendisi hem de takım için zorlayıcı olduğunu itiraf etti.

Horner, "Kaçınılmaz olarak dikkat dağılması oldu ama takım çok birlikte. Herkes önümüzdeki sezona odaklanmış durumda. Yani her şey normal bir işti. Destek muhteşemdi." demişti.

Soruşturma uzadıkça, F1'in ticari hak sahibi de dahil olmak üzere pek çok taraf, Red Bull'a konuyla ilgili bir sonuca varılması için aciliyet çağrısında bulunmak üzere kamuoyuna açıklama yaptı.

Bu haftanın başında Red Bull'un gelecekteki motor ortağı Ford da konunun hızla ve tam şeffaflıkla sonuçlandırılması için baskı yapmıştı.

Ancak soruşturma boyunca Horner görevinde kaldı ve hem takımın lansmanına hem de geçen hafta Bahreyn'de yapılan sezon öncesi testlere katıldı.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Ocon, Alpine'in gridin gerisinde kalabileceğini kabul etti
Sonraki haber Norris: "McLaren'ı, Bahreyn'de göstereceği performansa göre değerlendirmeyin"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Abdullah Çelik
Daha fazlası
Abdullah Çelik
Sainz: "Hamilton'ın yerinde olsam, ben de aynısını yapardım"

Sainz: "Hamilton'ın yerinde olsam, ben de aynısını yapardım"

Formula 1
Bahreyn GP

Sainz: "Hamilton'ın yerinde olsam, ben de aynısını yapardım" Sainz: "Hamilton'ın yerinde olsam, ben de aynısını yapardım"

beIN SPORTS F1 yayınlarıyla alakalı tüm detaylar - 2024 Bahreyn GP yarış programı

beIN SPORTS F1 yayınlarıyla alakalı tüm detaylar - 2024 Bahreyn GP yarış programı

Formula 1
Bahreyn GP

beIN SPORTS F1 yayınlarıyla alakalı tüm detaylar - 2024 Bahreyn GP yarış programı beIN SPORTS F1 yayınlarıyla alakalı tüm detaylar - 2024 Bahreyn GP yarış programı

Marko: "Sainz geleceğine bizden daha erken karar vermek istiyor"

Marko: "Sainz geleceğine bizden daha erken karar vermek istiyor"

Formula 1
Bahreyn GP

Marko: "Sainz geleceğine bizden daha erken karar vermek istiyor" Marko: "Sainz geleceğine bizden daha erken karar vermek istiyor"

Son Haberler

Ricciardo: "Bu hafta sonu podyumda olmayacağız"

Ricciardo: "Bu hafta sonu podyumda olmayacağız"

F1 Formula 1

Ricciardo: "Bu hafta sonu podyumda olmayacağız" Ricciardo: "Bu hafta sonu podyumda olmayacağız"

Las Vegas GP, F1'in 2023 kârının 392 milyon dolara çıkmasına katkı sağladı

Las Vegas GP, F1'in 2023 kârının 392 milyon dolara çıkmasına katkı sağladı

F1 Formula 1

Las Vegas GP, F1'in 2023 kârının 392 milyon dolara çıkmasına katkı sağladı Las Vegas GP, F1'in 2023 kârının 392 milyon dolara çıkmasına katkı sağladı

Moto2 sürücüsü Aldeguer, 2025'te Pramac ile MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor

Moto2 sürücüsü Aldeguer, 2025'te Pramac ile MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor

MGP MotoGP

Moto2 sürücüsü Aldeguer, 2025'te Pramac ile MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor Moto2 sürücüsü Aldeguer, 2025'te Pramac ile MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor

Alonso: "Emekliliğe karar vermek için birkaç yarış bekleyeceğim"

Alonso: "Emekliliğe karar vermek için birkaç yarış bekleyeceğim"

F1 Formula 1

Alonso: "Emekliliğe karar vermek için birkaç yarış bekleyeceğim" Alonso: "Emekliliğe karar vermek için birkaç yarış bekleyeceğim"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye