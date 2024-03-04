Red Bull iç savaşı, Verstappen'in Mercedes'e geçişini gerçekten tetikleyebilir mi?

Ancak kesin olan bir şey var: bu destan henüz sona ermedi ve nihai oyunun sonu bir süre daha netleşmeyebilir.

Tartışma geçen ay ilk kez patlak verdiğinden beri, bunun Horner ve bir kadın çalışanı içeren bir iç mesele olmanın çok ötesine geçtiğine dair spekülasyonlar vardı.

Başından beri, bunun Red Bull organizasyonundaki bazı kilit yönetim sütunlarını içeren daha geniş bir güç oyunu olduğu konuşuluyordu.

Ne de olsa her şey ancak Avusturyalı Red Bull enerji içecekleri şirketinin alışılmadık bir şekilde resmi bir açıklama yapmasının ardından kamuoyuna yansıdı.

Basın açıklamaları söz konusu olduğunda gereğinden fazla tek kelime etmeme politikasına sahip olduğu bilinen bir marka için, olayın bu kadar açık bir şekilde ortaya dökülmesi, görünenden daha fazlası olduğu konusunda düşünmeye sevk etti.

Olaylar geliştikçe, bunun çok daha geniş bir şeye dönüştüğü ve Red Bull şirketinin Avusturyalı tarafı ile Taylandlı çoğunluk sahibi Chalerm Yoovidhya arasında bir kontrol ve nüfuz savaşı olduğu söylentileri yayıldı.

Tüm bunların ortasında Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko ile Max ve Jos'tan oluşan Verstappen kampı vardı ve her birinin ne olması gerektiği konusunda kendi fikirleri vardı.

İşadamı Chalerm Yoovidhya, Red Bull Racing Takım Müdürü Christian Horner, Geri Horner Parc Ferme'de kutlama yapıyor Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Ayrıca, Red Bull'un Ford ve Oracle gibi büyük kurumsal ortaklarının etkisini de işin içine katmak zorundayız, ancak şu anda çitin hangi tarafında oturduklarını anlamak zor.

Bir yandan, bazıları Red Bull'daki karmaşa ile bağları nedeniyle şirketlerin potansiyel olarak lekelenmesi konusunda yönetim kurulunda endişe olduğunu iddia ediyor. Diğerleri ise en büyük kaygılarının aslında Horner'ı kaybetme olasılığı olduğunu öne sürdüler ki Horner'ın etkisi ve daha geniş bir dünyaya hitap etmesi onları ilk etapta bu işe dahil olmaya iten kilit faktörlerdi.

Bir darbe girişimi

Çarşamba günü Red Bull tarafından Horner'ın bağımsız bir soruşturma sonucunda aklandığının açıklanmasından birkaç saat sonra, dikkatler takımın RB20'sinin pistteki gücüne döneceği için işler yoluna girecek gibi görünüyordu.

Ancak bu düşünce Perşembe akşamı ikinci antrenmanın yarısında FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem, F1 CEO'su Stefano Domenicali, takım patronları ve medya dahil olmak üzere üst düzey F1 personeline gönderilen iki isimsiz e-posta ile suya düştü.

E-postalarda, soruşturmanın merkezinde yer aldığı iddia edilen bir dizi WhatsApp mesajı ve görüntüsü yer alıyordu.

Dosyanın doğruluğu teyit edilmemiş olsa da - ve ikinci bir belgenin de yolda olduğuna dair söylentiler olsa da - asıl önemi, Horner'ı alaşağı etmek için kasıtlı olarak hamle yapan kişilerin olduğunu göstermesiydi.

Asıl soru ise onlar kim ve amaçları ne?

Bu işe karışanların Red Bull organizasyonu ve ekibiyle - profesyonel ya da kişisel olarak - yakın bağları olmalı ki, analiz edilmek üzere müfettişlere verildiği anlaşılan kanıtlara erişimleri olsun.

Max'in Red Bull organizasyonuna katılmasından bu yana yaşanan çeşitli olaylar nedeniyle Horner ile her zaman aynı görüşte olmadığı bilinen Jos Verstappen hakkında padokta pek çok dedikodu yapıldı.

Cumartesi gecesi Daily Mail'e yaptığı dramatik yorumlar, onun Horner'ın gitmesini isteyen kampa dahil olduğuna dair hiçbir şüphe bırakmıyor.

Hollandalı, "O görevde kaldığı sürece burada bir gerilim var. Takım parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu şekilde devam edemez. Patlayacak. Sorunlara neden olan kendisi olduğu halde mağduru oynuyor." demişti.

Jos Verstappen Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ancak bir şeyin olmasını istemek ile bunun gerçekleşmesi için fail olmak arasında dünya kadar fark var.

Verstappen de bir karalama kampanyasının ya da e-postaların arkasında kendisinin olduğu fikrini reddetmek için büyük çaba sarf etti.

"Bu hiç mantıklı değil. Max burada bu kadar iyi giderken ben neden böyle bir şey yapayım ki?"

Fırsat çağrıları

Tüm bu olup bitenlerde bir yolcu mu yoksa sürücü mü olduğu şu anda doğrulanamıyor. Ancak yaşananlar Baba Verstappen'i Red Bull'un tepesindeki potansiyel değişimden faydalanabilecek bir konuma getiriyor.

Ve bir krizin ortasında olan Dünya Şampiyonu takım içinde, Piranalar Kulübü'nde, başkalarının da kazanması için fırsatlar ortaya çıktı.

Ortalıkta dolaşan en ilginç teorilerden biri, Red Bull'da olup bitenlerin, kıdemli personel sözleşmeleri ve Red Bull'un F1'deki uzun vadeli geleceğiyle ilgili gerçek bir büyük resim oyunu içerdiği.

Horner'ın Red Bull'daki varlığının takımdaki birçok üst düzey çalışana güven duygusu vermede kritik bir unsur olduğu yaygın olarak kabul ediliyor.

Gerçekten de, aralarında teknoloji şefi Adrian Newey'in de bulunduğu bir dizi üst düzey personelin sözleşmelerinde Horner'ın gitmesi halinde ayrılmalarına olanak tanıyan maddeler olduğu anlaşılıyor.

George Russell, Mercedes-AMG F1 Takımı, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Parc Ferme'de Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen'in anlaşmasında da böyle bir maddenin bulunması sürpriz olmaz; bu madde onu 2028'e kadar takıma bağlıyor.

Dolayısıyla, eğer bir şekilde mevcut anlaşmadan çıkma - şartları yeniden müzakere etme ya da başka bir yere gitme - arzusu varsa, Horner'ın ayrılması bu konuda kapıyı açabilir.

Verstappen'in bakış açısına göre serbest olması, daha fazla para (ilk imzaladığı zamana göre çok daha büyük bir süperstar olduğu için), daha iyi pazarlama hakları veya daha fazla esneklik gibi daha uygun koşullarda yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmasına olanak sağlayabilir.

Ya da kariyerinde yeni bir yol çizmek için başka bir yere geçme ihtimali bile olabilir. Ne de olsa Jos Verstappen'in yorumları, oğlunun ve Horner'ın bir şeyler değişmeden devam etmesini neredeyse savunulamaz hale getiriyor.

Arka planda, çimlerin uzun vadede başka bir yerde daha yeşil olabileceğini düşünmek için kesinlikle gerekçeler olabilir.

Ya F1 2026'da yeni motor kurallarına geçerken, rekabet düzeninde bir değişikliğe işaret eden söylentiler doğruysa ve potansiyel olarak Red Bull'un güç ünitesi, diğer üreticilerin ulaşmaya hazırlandığı türden performans rakamları sunmazsa?

Bu da Verstappen'i, şu anda keyfini sürdüğü başarı serisinin 2026'dan itibaren aniden sona erebileceğini bilmekten kaçınmak için çaresiz bırakabilir - tabii Horner gitmediği ve gemiden atlayamadığı sürece.

Verstappen serbest kalırsa, onu almak isteyen rakip takımların sayısı hiç de az olmayacaktır - ve dedikodu değirmeni şimdiden tek bir yönü işaret ediyor: Mercedes.

Alman üretici, Verstappen ile genç kategorilerdeyken ilgilenmiş ancak o dönemde kendisine F1'de bir koltuk teklif edemediği için Red Bull'a kaybetmişti.

Hollandalının Mercedes'in elinden kayıp gittiğini görmek Mercedes patronu Toto Wolff'un aklını uzun süredir kurcalıyor. O döneme dair pişmanlık, genç Antonio Kimi Antonelli'nin gitmesine izin vermeme arzusunu etkiliyor.

Jos Verstappen, Mercedes-AMG F1 Takımı Takım Müdürü ve CEO'su Toto Wolff ile birlikte Fotoğraf: Jon Noble Jon Noble

Wolff'un geçtiğimiz günlerde Red Bull'un zamanında Verstappen'i alması hakkında söylediği gibi: "Genç sürücüyü kaybettik ve ne kadar başarılı olduğunu görebiliyorsunuz."

Mercedes'in 2025 için müsait bir kokpiti olduğu ve Antonelli için belki de çok erken olduğu düşünüldüğünde, Mercedes'in Verstappen şansını değerlendireceği açık.

Lewis Hamilton'ın yerine geçecek bir süperstar olacaktır; hızı ve küresel popülaritesiyle Mercedes markasına muazzam bir destek sağlayacaktır.

Dahası, Mercedes Red Bull'un en büyük varlıklarından birini kapabilirse, kendisini daha güçlü ve rakibini daha zayıf hale getirmeye yardımcı olacaktır: çifte darbe.

Red Bull'un Bahreyn Grand Prix'sindeki baskın performansını ortaya koymasından kısa bir süre sonra padokta Jos Verstappen'in Wolff ile derin bir sohbette görülmesi muhtemelen tesadüf değildi.

Bahreyn GP hafta sonu boyunca yaptıkları ilk sohbetin bu olmadığı anlaşılıyor. Wolff, Verstappen'i yanına çekmek için bir plan yapmadığı konusunda ısrar etse de, Cuma gecesi de bir akşam yemeği toplantısı söylentileri vardı.

Hızlı bir araç istiyor

Şimdilik Horner'ın durumu bilinmeyen bir değişken ve yerinde kalıp kalmayacağını tahmin etmek zor, özellikle de onu itibarsızlaştırma kampanyası önümüzdeki günlerde daha agresif bir hal alırsa.

Horner yerinde kalma konusunda ne kadar kararlı olursa olsun, kaderi neredeyse kesin olarak Red Bull'un yönetim kurulu odalarında ve tüm olup bitenleri izleyen kurumsal sponsorlarında belirlenecek.

Red Bull Racing Takım Müdürü Christian Horner ve Red Bull Racing 1.'si Max Verstappen, Parc Ferme'de kutlama yaparken Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Wolff da kenardan gözlemliyor ve kendisine beklenmedik bir hediye verecek koşulların ortaya çıkma olasılığına karşı kör olmayacaktır.

Ancak aynı şekilde kendi evini de düzene sokması gerektiğini biliyor çünkü Verstappen Mercedes için cazip olsa da, takımın F1 aracı daha iyi performans göstermezse oraya taşınma arzusu o kadar da büyük olmayacaktır.

Wolff'a Cumartesi gecesi Bahreyn'de Verstappen'in 2025'te Mercedes'te yarışıp yarışamayacağı soruldu ve o da dikkatlice düşünülmüş bir yanıt verdi.

"Bence sürücü her zaman en hızlı aracı seçecektir. Temelde her şey bununla ilgili. Şu anda Red Bull en hızlı araç, dolayısıyla önceliğimiz de bu olacak."

Bu cevaptan ne anlamak istiyorsanız onu anlayın. Ama bu bir 'hayır' değildi.