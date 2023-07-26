Red Bull: "Hungaroring'de böylesine bir zafer bizi rahatlattı"

Red Bull, Max Verstappen'in 2023'teki 9. galibiyetini almasıyla Budapeşte'de rekor kırarak üst üste 12. galibiyetini elde etti.

Pole pozisyonunu kaçırmasına rağmen Macaristan GP, Verstappen'in ilk virajda Lewis Hamilton'ı rahatça geçmesi ve ardından ikinci sıradaki Lando Norris'e 33 saniyelik bir fark atmasıyla Hollandalı için bir başka baskın zafer oldu.

Verstappen ve Red Bull'un zaferi kolay görünse de, bu zafer Hungaroring'in RB19'un özelliklerine uymayacağından endişe eden Marko için büyük bir rahatlama oldu.

Marko, Servus TV'ye verdiği demeçte, "Macaristan ve Singapur hakkında endişelerimiz vardı. Hesaplamalara göre bizim için en zor pistler bunlar."

"Bu yüzden böylesine bir zafer bizi rahatlattı. Bu aynı zamanda bizim için 250. podyum ya da onun gibi bir şeydi. Her zaferle birlikte hayal bile edemeyeceğimiz yüksekliklere ulaşıyoruz." dedi.

RB19 sıralama turlarında biraz geride kalsa da Verstappen'in yarışta araçtan çok memnun olması bu endişelerin yersiz olduğunu kanıtladı.

Verstappen, "Araç gerçekten iyi hissettirdi ve sıcaklık artışıyla birlikte denge daha iyi oldu."

"Sıralama turlarında çok zorlandık ama bence yarış için doğru kararlar aldık."

"İkisi arasında bir seçim yapma şansım olsaydı, her seferinde yarış performansımı seçerdim ama her zaman değişiklikler yapacağız ve aracı geliştirmeye devam edeceğiz. Sanırım insanlar üst üste 12 yarış kazanmanın son derece zor olduğunu biraz unutuyor ama umarım performansımız bununla sınırlı kalmaz."

"Ben her zaman kendime meydan okumaya çalışacağım. Orada çok eğlendim ve aracın içinde gülümsüyordum, her şeyin mükemmel gittiği günlerden biriydi." dedi.

Verstappen'in önümüzdeki birkaç yarışta kendi tarihini yazma şansı var çünkü Belçika ve Hollanda'daki yarışları kazanırsa Sebastian Vettel'in üst üste dokuz yarış kazanma rekorunu egale etmiş olacak.