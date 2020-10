Red Bull: “Hulkenberg, 2021 koltuğu için seçeneklerden biri”

Hafta sonu öncesinde Alex Albon’ın koronavirüs testinin belirsiz çıkmasının ardından Helmut Marko, araca geçme ihtimali konusunda Hulkenberg’le konuştuğunu söyledi.

Sonrasında Albon’ın testi negatif çıkarken, ilginç şekilde Hulkenberg hastalanan Lance Stroll’ün yerine Racing Point tarafından çağrıldı.

Sport1’e konuşan Marko, “Cuma günü Hulkenberg’le konuştuk, çünkü Albon’ın testi diğer birçok kişi gibi belirsiz çıktı.”

“Test, pozitife dönebilirdi. Uçaktan indikten hemen sonra Hulkenberg’i aradım, çünkü Albon’ın durumu şüpheliydi. Şükürler olsun, Albon’ın testi negatif çıktı.” ifadelerini kullandı.

Hulkenberg hakkındaki bu açıklama, Albon’ın Red Bull’da kötü geçirdiği döneme denk geldi.

Eifel Grand Prix’sinin ilk turunda blokaj yaşayıp lastiklerini yakan ve bu sebeple erken pite gelen Taylandlı sürücü, sonrasında Daniil Kvyat ile temas yaşayıp 5 saniye zaman cezası almıştı. Sonrasında ise radyatör sorunu yaşayıp yarışı bırakmıştı.

Red Bull ise Albon’ın performansı konusunda rahat ve Verstappen’e yakın olma potansiyelinin olduğuna inanıyor.

Ancak Marko takımın Albon’ın elinden gelenin en iyisini yapmasına ihtiyaç duyduğunu, durum böyle olmazsa da Hulkenberg ve Sergio Perez gibi seçenekleri olduğunu belirtti.

Marko, “Pilot pazarında boşta olan isimleri arayabiliriz. Bunlar Hulkenberg ve Perez. Asıl soru, Max’ten ne kadar uzakta olacakları.”

“Daniel Ricciardo ile karşılaştırmalarımız var ve sürücülerin nerelerde olabileceği konusunda sonuçlar çıkarabiliriz. Kimsenin 0.3 saniyeden fazla yaklaşacağını düşünmüyorum.”

“İyi günlerinde Albon, Max’e bu kadar yakın olabiliyor. Albon genç, ancak baskıyı kaldıramazsa, iş dünya şampiyonasına geldiğinde tek ayak üstünde durmayı göze alamayacağımızın farkındayız. Durum bu.”

“Eğer mücadelede sadece bir aracınız varsa, dünya şampiyonluğunu kazanmak imkansız. Ancak henüz bu noktada değiliz.”

“Albon’ın Nürburgring’deki performansı memnun ediciydi. Durum bu.” dedi.

Önceki yıllarda Red Bull kendi genç programından sürücüleri getirmeyi tercih etse de, Marko durumun artık farklı olduğunu söyledi.

Yuki Tsunoda F2’de etkileyici performanslar gösterirken, Marko genç sürücüyü doğrudan Red Bull’a getirmek için çok erken olduğunu ve AlphaTauri’de olmasının daha iyi olacağını düşünüyor.

“Şimdiye dek sürücülerimizi hep kendi genç ekibimizden seçtik. Ancak şu anda kimse yok.”

“Çok hızlı bir Japon sürücümüz var, ancak gelirse ilk senesi olacak. Ve onu Red Bull Racing gibi üst düzey bir takıma koymak, ona zarar verme riskini taşır. Bunu yapmayı planlamıyoruz.”

“Bu yüzden diğer takımların yaptığı gibi, kendini kanıtlamış sürücülere bakacağız.”

Nico Hulkenberg, Racing Point celebrates in Parc Ferme with Max Verstappen, Red Bull Racing and Daniel Ricciardo, Renault F1

Photo by: FIA Pool