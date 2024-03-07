Red Bull, Horner'la ilgili iddiaları ortaya atan kadın çalışanı açığa aldı!

Horner, bir kadın çalışana karşı "uygunsuz davranışlarda bulunduğu" iddiası sonucu Red Bull tarafından inceleme altına alınmış ve bu araştırma süreci tam sekiz hafta sürmüştü.

Konunun merkezinde yer alan kanıtların analizinin ve takımdaki kilit isimlerle yapılan görüşmelerin ardından Horner, Bahreyn GP'den hemen önce resmi olarak aklandı.

O sırada Red Bull'dan yapılan açıklamada şöyle deniyordu: "Bay Horner'a yönelik iddialara ilişkin bağımsız soruşturma tamamlanmıştır; Red Bull şikayetin reddedildiğini doğrular."

"Şikâyet sahibinin temyiz hakkı bulunmaktadır."

Soruşturmanın bulguları hakkında daha fazla ayrıntı verilmemişti. Fakat Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre bu karar sonrası, konunun merkezinde yer alan kadın çalışana karşı harekete geçildi.

Çalışanın bu haftaya kadar Milton Keynes merkezli ekipte çalışmaya devam ettiği fakat şimdi açığa alındığı anlaşılıyor.

Takımdan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, takım sözcüsü de herhangi bir detay vermeyi reddetti.

Sözcü şunları söyledi: "Bu bir iç mesele olduğu için yorum yapamıyoruz."