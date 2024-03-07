Red Bull, Horner'la ilgili iddiaları ortaya atan kadın çalışanı açığa aldı!
Red Bull, Formula 1 takım patronu Christian Horner hakkında ortaya atılan iddiaların merkezinde yer alan kadın çalışan, yürüttüğü son soruşturmanın bulguları neticesinde açığa aldı.
Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Erik Junius
Horner, bir kadın çalışana karşı "uygunsuz davranışlarda bulunduğu" iddiası sonucu Red Bull tarafından inceleme altına alınmış ve bu araştırma süreci tam sekiz hafta sürmüştü.
Konunun merkezinde yer alan kanıtların analizinin ve takımdaki kilit isimlerle yapılan görüşmelerin ardından Horner, Bahreyn GP'den hemen önce resmi olarak aklandı.
O sırada Red Bull'dan yapılan açıklamada şöyle deniyordu: "Bay Horner'a yönelik iddialara ilişkin bağımsız soruşturma tamamlanmıştır; Red Bull şikayetin reddedildiğini doğrular."
"Şikâyet sahibinin temyiz hakkı bulunmaktadır."
Soruşturmanın bulguları hakkında daha fazla ayrıntı verilmemişti. Fakat Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre bu karar sonrası, konunun merkezinde yer alan kadın çalışana karşı harekete geçildi.
Çalışanın bu haftaya kadar Milton Keynes merkezli ekipte çalışmaya devam ettiği fakat şimdi açığa alındığı anlaşılıyor.
Takımdan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, takım sözcüsü de herhangi bir detay vermeyi reddetti.
Sözcü şunları söyledi: "Bu bir iç mesele olduğu için yorum yapamıyoruz."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Horner davanın kapanmasını istiyor, Marko ayrılabilir mi?
McLaren: "Red Bull'un muazzam başlangıcı sürpriz olmadı"
Red Bull'dan, Perez'in sezon başlangıç performansına övgüler
Son Haberler
Andretti yeni tesisinden görüntülerle F1'e mesaj gönderdi
Resmi: Sainz hastaneye yatırıldı, Suudi Arabistan'da Bearman yarışacak!
2024 Suudi Arabistan GP: Orta lastiklerle uzun sürüş ortalamaları - Red Bull yine lider, Mercedes 2.
Horner davanın kapanmasını istiyor, Marko ayrılabilir mi?
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar