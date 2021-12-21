Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / Belçika GP organizatörleri, para iadesi yapmayacak Sonraki / Brawn, "pek de iyi olmayan" 2021 araçlarını geride bırakmaktan memnun
Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

Red Bull, Horner'ın kontratını uzatmak istiyor

Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Christian Horner'ı 2026 sonuna kadar takımda tutmak istediklerini ve bu konuda kendisiyle görüştüklerini belirtti.

Red Bull, Horner'ın kontratını uzatmak istiyor

Red Bull Racing, 2013'ten beri ilk kez Formula 1'de mutlu sona ulaştı ve Max Verstappen, kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

Hollandalı pilot, pazar günkü yarışın hemen ardından, önümüzdeki yıllarda Red Bull'da kalmak istediğini açıkça belli etmişti. Helmut Marko geçtiğimiz günlerde Verstappen'in 2023 sonunda bitecek kontratını, uzun vadeli olarak uzatmak istediğini belirtmişti.

Taraflar yakında yeni kontrat görüşmelerine başlayacak.

Fakat Red Bull'un kontratını uzatmaya çalıştığı tek isim Verstappen değil. Red Bull'un motor sporları danışmanı Marko, aynı zamanda takım patronu Christian Horner'la da yeni bir anlaşma yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Marko, Servus TV programı Sport & Talk'ın sezon finalinde şu açıklamada bulundu: "Christian karizmatik bir takım patronu ve halihazırda Red Bull'la olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmak için yapılan çalışmalar var."

"Yeni motor ve şasi düzenlemeleri yürürlüğe girinceye kadarki geçiş süreci boyunca tüm ekipte veya en azından kilit pozisyonlarda istikrara sahip olmak istiyoruz."

Marko ayrıca mevcut rol dağılımı çok iyi olduğu için de Horner'ı ekipte tutmak istiyor.

"Bu sistem gerçekten çok iyi çalışıyor. Christian takım patronu. Herkesin gözü önünde o var. Ben ise biraz daha geri plandayım. Fakat her şeyi iyi koordine ediyoruz, takım ve personel için çizgileri birlikte belirliyoruz. Siyasi konularda da genellikle aynı dili konuşuyoruz."

Horner, Red Bull F1 ekibinin kurulduğu 2005 yılından bu yana aktif olarak görev alırken, Marko mevcut takım patronunu Red Bull'a getirme konusunda  Red Bull sahibi Dietrich Mateschitz'i ikna etmeye çalıştığı günleri hatırlıyor.

"Mateschitz başlangıçta bana 'Christian da kim?' demişti. Horner o dönem Formula 1'de sıfır deneyime sahipti ancak onu Formula 3000'den tanıyordum. Onun tutkusunu biliyordum ve ayrıca hangi yeteneklere sahip olduğunu da biliyordum. Her şey o günden bu yana harika şekilde gelişti."

paylaşım
yorumlar
Belçika GP organizatörleri, para iadesi yapmayacak
Önceki haber

Belçika GP organizatörleri, para iadesi yapmayacak
Sonraki haber

Brawn, "pek de iyi olmayan" 2021 araçlarını geride bırakmaktan memnun

Brawn, "pek de iyi olmayan" 2021 araçlarını geride bırakmaktan memnun
Yorumları görüntüle
Ronald Vording Daha fazlası
Ronald Vording
Honda, şampiyonluğun ardından Formula 1'den "mutlu" ayrılıyor Abu Dabi GP
Formula 1

Honda, şampiyonluğun ardından Formula 1'den "mutlu" ayrılıyor

Marko: "Doğru ayarları bulmamız gerekiyor" Abu Dabi GP
Formula 1

Marko: "Doğru ayarları bulmamız gerekiyor"

Hamilton: "Deneyim, Verstappen'i daha da güçlendirecek"
Formula 1

Hamilton: "Deneyim, Verstappen'i daha da güçlendirecek"

Daha fazlası
Christian Horner
Red Bull: “Perez'i, Hamilton'ı engellemek için kullanmadık” Portekiz GP
Formula 1

Red Bull: “Perez'i, Hamilton'ı engellemek için kullanmadık”

Wolff ve Horner 2022 için planlanan yeni F1 biyoyakıt kullanımının ertelenmesini destekliyor
Formula 1

Wolff ve Horner 2022 için planlanan yeni F1 biyoyakıt kullanımının ertelenmesini destekliyor

Horner: "AlphaTauri'de kalma sebepleri Gasly'e açıkça söylendi"
Formula 1

Horner: "AlphaTauri'de kalma sebepleri Gasly'e açıkça söylendi"

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Verstappen: "Umarım yeni düzenlemeler işe yarar"
Formula 1

Verstappen: "Umarım yeni düzenlemeler işe yarar"

Verstappen, BBC'nin "Dünyada Yılın Spor Yıldızı" ödülünü kazanamadı
Formula 1

Verstappen, BBC'nin "Dünyada Yılın Spor Yıldızı" ödülünü kazanamadı

Red Bull: "Abu Dhabi'deki tartışma Verstappen'in şampiyonluğunu lekelemeyecek"
Formula 1

Red Bull: "Abu Dhabi'deki tartışma Verstappen'in şampiyonluğunu lekelemeyecek"

Son Haberler

Brawn, "pek de iyi olmayan" 2021 araçlarını geride bırakmaktan memnun
Formula 1 Formula 1

Brawn, "pek de iyi olmayan" 2021 araçlarını geride bırakmaktan memnun

Red Bull, Horner'ın kontratını uzatmak istiyor
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Horner'ın kontratını uzatmak istiyor

Belçika GP organizatörleri, para iadesi yapmayacak
Formula 1 Formula 1

Belçika GP organizatörleri, para iadesi yapmayacak

F1, 2022 için planladığı minimum araç ağırlığını daha da artırdı
Formula 1 Formula 1

F1, 2022 için planladığı minimum araç ağırlığını daha da artırdı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.