Red Bull, Horner'ın kontratını uzatmak istiyor

Red Bull Racing, 2013'ten beri ilk kez Formula 1'de mutlu sona ulaştı ve Max Verstappen, kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

Hollandalı pilot, pazar günkü yarışın hemen ardından, önümüzdeki yıllarda Red Bull'da kalmak istediğini açıkça belli etmişti. Helmut Marko geçtiğimiz günlerde Verstappen'in 2023 sonunda bitecek kontratını, uzun vadeli olarak uzatmak istediğini belirtmişti.

Taraflar yakında yeni kontrat görüşmelerine başlayacak.

Fakat Red Bull'un kontratını uzatmaya çalıştığı tek isim Verstappen değil. Red Bull'un motor sporları danışmanı Marko, aynı zamanda takım patronu Christian Horner'la da yeni bir anlaşma yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Marko, Servus TV programı Sport & Talk'ın sezon finalinde şu açıklamada bulundu: "Christian karizmatik bir takım patronu ve halihazırda Red Bull'la olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmak için yapılan çalışmalar var."

"Yeni motor ve şasi düzenlemeleri yürürlüğe girinceye kadarki geçiş süreci boyunca tüm ekipte veya en azından kilit pozisyonlarda istikrara sahip olmak istiyoruz."

Marko ayrıca mevcut rol dağılımı çok iyi olduğu için de Horner'ı ekipte tutmak istiyor.

"Bu sistem gerçekten çok iyi çalışıyor. Christian takım patronu. Herkesin gözü önünde o var. Ben ise biraz daha geri plandayım. Fakat her şeyi iyi koordine ediyoruz, takım ve personel için çizgileri birlikte belirliyoruz. Siyasi konularda da genellikle aynı dili konuşuyoruz."

Horner, Red Bull F1 ekibinin kurulduğu 2005 yılından bu yana aktif olarak görev alırken, Marko mevcut takım patronunu Red Bull'a getirme konusunda Red Bull sahibi Dietrich Mateschitz'i ikna etmeye çalıştığı günleri hatırlıyor.

"Mateschitz başlangıçta bana 'Christian da kim?' demişti. Horner o dönem Formula 1'de sıfır deneyime sahipti ancak onu Formula 3000'den tanıyordum. Onun tutkusunu biliyordum ve ayrıca hangi yeteneklere sahip olduğunu da biliyordum. Her şey o günden bu yana harika şekilde gelişti."