Red Bull Honda'yla son sezonlarından ümitli: "Hedefimiz Dünya Şampiyonluğu!"

ServusTV’yle röportajında Marko, Mercedes’in bu sene “açık ara favori” olduğunu söyledi, fakat: “Sezona, son 7 yıldır girmediğimiz kadar hazır giriyoruz. Hedefimiz Dünya Şampiyonluğu. Sezona favori olarak girmesek de!” demeyi de ihmal etmedi.

“Son yarışı kazanan” bir araçla sezona başladıkları için iyi bir konumda olduklarını söyleyen Marko, 2020 sezonunun Abu Dhabi’deki finali hakkında, “Elbette o zaman Hamilton Korona sebebiyle güçsüz durumdaydı. Motor yönünden ise, MGU-K'yla sorun yaşadıkları için tam performans gösteremiyorlardı. Fakat yine de, açık bir galibiyet aldık.” dedi.

Marko’nun bu kadar iyimser olmasının sebebi Honda güç ünitesi. Her ne kadar Honda halihazırda 2021’in sonunda F1’den çekileceklerini açıklamış olsa da, motor sporlarının zirvesinde geçireceği son sezonda ismine leke düşürmemek adına tüm gücüyle mücadele verecek ve bunun içinse tüm kaynaklarını seferber ediyor.

AlphaTauri takım patronu Franz Tost, Şubat ayında verdiği bir video röportajda, şimdiden yeni onda motorunu övdü: “Bu, yepyeni bir motor ve çok iyi görünüyor. Paketleme ve ağırlık dağılımının da hakkını vermek gerek.”

Marko’ya göre ise hem kompaktlığı, hem de tasarımı sebebiyle “tamamen yeni motorun gerçek bir sanat parçası olduğu” bile söylenebilir. Red Bull danışmanına göre Honda, 2021 motorunda “daha çok güç” bulmuş ve “handikaplı olduğu belli başlı alanlardaki güçsüzlüklerini yok etmiş”.

Günün sonunda 77 yaşındaki Marko, yeni sezondan beklentilerini şu sözlerle özetledi: “Bu geliştirmelerin Mercedes’le aynı seviyede olmamızı sağlayacağını düşünüyoruz. Fakat Mercedes’in de uyumadığını biliyoruz. Sadece kat ettikleri ilerlemenin çok fazla olmamasını umuyorum çünkü bu motorlarla 8. sezonumuza gireceğiz ve gelişim eğrisinin bir noktada artık düzleşmesi gerek.”

Marko, Red Bull’da Honda motoruna “herkesin güven duyduğu” konusunda da ısrarcı: “Hazırlık sürecinde bazı ufak sorunlar vardı fakat aksamalardan kaynaklıydı. Mekanik ya da elektriksel açıdan bize ciddi bir sorun yaratacak herhangi bir şey yok.”

Ve eğer Avusturyalı danışmanın umduğu gibi Red Bull Honda ortaklığı gerçekten rekabetçi olabilirse, Christian Horner’ın korktuğu Toto Wolff-Max Verstappen görüşmelerinin başlaması için ortada herhangi bir sebep yok gibi görünüyor.

Marko’ya göre, Mercedes’in böyle bir girişimde bulunması durumunda yasal yollara başvurmak için herhangi bir gerekçe yok.

Marko, “Max’a, yarışlar kazanabileceği ve Dünya Şampiyonluğu için eşit şartlarda yarışabileceği bir araç sağlamalıyız. Eğer bunu yapabilirsek, gelecekte de birlikte çalışmamamız için herhangi bir sebep bulunmuyor.” diyerek sözlerini tamamladı.