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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Red Bull, Honda'ya teşekkür için beyaz ağırlıklı özel bir tasarım mı kullanacak?

Ekleyen:
, Şef Editör

Son çıkan iddialara göre Red Bull, bu hafta sonu Türkiye GP'de motor partneri Honda'ya "teşekkür" için özel beyaz ağırlıklı bir tasarımla yarışabilir.

Red Bull, Honda'ya teşekkür için beyaz ağırlıklı özel bir tasarım mı kullanacak?

2021 Formula 1 sezonunda spora veda edecek olan Honda, normalde bu hafta sonu kendi evi Japonya'da son kez yarışmayı umuyordu. Ancak Japonya GP'nin bir kez daha iptal edilmesinin ardından Honda'nın bu konudaki hevesi kursağında kaldı.

Takvimde yapılan birçok değişikliğin ardından bu hafta sonunda Türkiye GP'nin yapılacağı kesinleşti.

Şu ana kadar Red Bull tarafından herhangi bir resmi açıklama gelmedi ancak Red Bull'un sosyal medya hesapları üzerinde yaptığı paylaşımlar, Red Bull Racing'in Türkiye GP'de özel bir renk tasarımıyla yarışabileceği iddialarını gündeme getirdi.

Takımın sosyal medya hesaplarında kullandığı logo geleneksel lacivert arka plan yerine beyaz arka plana yerleştirilirken Japonca, "Teşekkürler" yazan bir paylaşım yapıldı ve başlık olarak "Yakında" ifadesi kullanıldı.

 

Bu gelişmelerin ardından Red Bull'un Türkiye GP'de özel bir tasarımla yarışacağı iddia edildi. Bu olursa, Honda'nın Türkiye'deki otomobil fabrikasının kapandığı döneme denk gelmesi açısından da ilginç bir tesadüf olacak.

Honda geçmişte Formula 1'de beyaz ve kırmızı renklerden oluşan birçok tasarım kullandı. Red Bull'un farklı dönemlerde özel renk tasarımlarıyla yarışmış olması bu iddiaları kuvvetlendiriyor.

Bu sene daha önce McLaren takımı Monako GP hafta sonunda Gulf Oil özel renk tasarımıyla mücadele etmişti.

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