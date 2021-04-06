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Formula 1 / Son dakika

Red Bull: "Honda'nın herhangi bir dayanıklılık endişesi yok"

Yardımcı Editör:
Christian Nimmervoll
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Red Bull Racing'in Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko, Honda motorunun dayanıklılığıyla alakalı herhangi bir endişeleri olmadığını dile getirdi.

Red Bull: "Honda'nın herhangi bir dayanıklılık endişesi yok"

Sergio Perez, Bahreyn GP öncesinde yeni bir enerji depolama ve kontrol elektroniği ünitesine geçiş yapmak zorunda kalmıştı.

Meksikalı pilotun güç ünitesi, daha yarışın henüz formasyon turunda kapandı. Perez inisiyatif alıp direksiyonu çıkardı ve motoru yeniden çalıştırdı. Sonrasında pite gelip yarışa devam etmeyi başardı.

Ancak bu, yeni Honda motorunun dayanıklılık sorunlarına sahip olup olmadığı sorularını akıllara getirdi.

Motorsport Network bünyesinde yer alan Formel1.de'ye özel olarak konuşan Red Bull'un Motor Sporları Danışmanı Marko, yaşadıkları sorunun yazılımsal olduğunu ve herhangi bir dayanıklılık endişesi olmadığını dile getirdi.

Marko, "Sahip olduğumuz sorunlar yazılımla alakalı. Perez'in son an anda bataryası değişmişti. Muhtemelen aniden güç kaybı olmasının nedeni buydu."

"Sergio kendi açısından sansasyonel bir iş yaptı, direksiyonu çıkardı, tüm acil durum senaryoları, yanlış bir şey yokmuş gibi gerçekleştirildi ve güç aniden geri geldi."

"Ancak donanımda herhangi bir sorun yok. Bence bunlar uygun ayarlamalarla çözülebilecek şeyler." dedi.

Sonrasında Marko'ya bir sonraki yarış olan Imola'da neler olabileceği soruldu.

Marko, "Sahip olduğumuz paketle; yani oldukça rekabetçi bir motor ve her şeye olumlu tepki veren bir şasiyle, Mercedes ile aynı seviyede olacağımızı düşünüyorum."

"Artık şunu biliyoruz: Mercedes'e karşı sadece kusursuz davranırsak başarılı olabiliriz. Her şey doğru olmalı. Benzer bir durum olmasını ama tam tersi bir podyum olup, Max'in en tepede yer almasını umuyoruz." dedi.

Marko, bu yıl 2021 ve 2022 projelerini paralel olarak ilerletmenin kolay olmadığını ve bu yüzden çok zorlu bir yılla karşı karşıya olduklarını tekrarladı.

"Sezon başında, Formula 1'e girdiğimizden beri bizim için en zorlu sezon olduğunu söyledim. Bu, kısmen bütçe sınırıyla ilgili çünkü bizi çok etkiledi. Aynı zamanda şampiyon olma ihtimalimizi de görüyoruz."

"Bu, 2022'yi olumsuz etkilemeyecek şekilde bu şampiyonluğu kazanmak için her şeyi yapmamız gerektiği anlamına geliyor."

"Her iki projeyi de paralel olarak yürütmeliyiz ve ikisinin de başarılı olacak şekilde ilerlemesini sağlamak kolay değil ve aynı zamanda tehlikeli."

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