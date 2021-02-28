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Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Honda'nın dönüş ihtimalini reddediyor

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, Editör

Red Bull takım patronu Christian Horner, Honda'nın kısa vadede Formula 1'e geri dönme ya da aldığı karardan dönme gibi bir ihtimali olmadığını söyledi.

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Red Bull, Honda'nın dönüş ihtimalini reddediyor

Honda, geçen yıl 2021 sonunda spordan çekilme kararı aldı ve yıl sonunda Formula 1 projesini sonlandıracaklar.

Honda'nın Formula 1 projesinin yönetimi artık Red Bull Powertrains'e geçecek ve bundan ötürü Red Bull, yeni sezonda Honda motoruyla yarışmaya devam edecek.

Bunun üzerine Honda ayrılığının kısa süreli olup olmadığı sorusu ortaya çıktı ve Red Bull Powertrains departmanının, Japon üreticinin spora geri dönmesi için bir basamak olup olmadığı sorulmaya başlandı.

Ancak RaceFans'e konuşan Red Bull'un takım patronu Horner, Japon üreticinin kısa vadede spora dönmeyeceğini belirtti.

Horner şöyle konuştu: "Bana göre Honda, 2050 yılına kadar tamamen sürdürülebilir teknolojiye odaklanmak amacıyla Formula 1'den çekileceğini açık şekilde belirtti."

"Dolayısıyla şirketleri, gelecek için genel anlamda buna odaklanıyor. Bu yüzden Honda’nın dönüşü hakkında hiçbir görüşme ya da konuşma yaşanmadı."

"Bu anlaşmayı kabul ettikleri ve kesinlikle çok rekabetçi bir motorla devam etmemize izin verdikleri için oldukça minnettarız."

 

Horner: "Perez Red Bull'a çok iyi adapte oldu"

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Horner: "Perez Red Bull'a çok iyi adapte oldu"
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Editör Kemal Şengül

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