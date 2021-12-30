Red Bull, Honda ile olan ilişkilerinin Renault'ya kıyasla daha iyi olduğunu düşünüyor

Red Bull, Renault ile turbo hibrit motorlar döneminde yaşadığı sorunların ardından 2019 yılının başında Honda güç ünitesine geçmişti.

Aslında Red Bull ve Renault ortaklığı, 2010'lu yılların başlarında oldukça iyi bir seviyedeydi. Taraflar birlikte dört takımlar ve dört pilotlar şampiyonluğu kazandılar.

Fakat 2014'te turbo motorlara geçildi ve motorun yeterli seviyede olmaması, iplerin gerilmesine sebep oldu.

Diğer tarafta Honda, Red Bull ile çalışmaya başlamasının ardından her yıl performansını artırdı ve bu yıl pilotlar şampiyonluğunun kazanılmasında büyük rol oynadı.

Max Verstappen bu yılı en yarış kazanan, en çok pole pozisyonu alan, en çok podyuma çıkan ve en çok lider giden isim olarak tamamladı. Aldığı 10 galibiyet, Red Bull'un son yıllardaki en büyük başarısıydı, aynı zamanda 22 yarışın 18'inde podyuma çıkması da tüm zamanların rekoru oldu.

Red Bull'un 2010-2013 yılları arasında Renault ile dört takımlar ve dört pilotlar şampiyonluğu kazanmasına rağmen, Honda ile olan ilişkinin F1'de şimdiye kadarki en iyi ilişkileri olup olmadığı sorulduğunda Horner, "Kesinlikle öyle"

"Tutku var, bağlılık var ve gerçek bir iş ahlakına sahipler."

"Spora geri döndükleri dönemde epey zor zamanlardan geçtiler ama başlarını önüne eğip, gerçekten çok çalıştılar. Sahip olduğumuz ilişki, ilk gününden itibaren olağanüstüydü."

"Bunu kültürleriyle ve sahip oldukları iş ahlakıyla da görebilirsiniz."

"Bu yıl kullandığımız motoru, bizim için 12 ay öne çektiler. Silverstone'daki kaza olmasaydı, daha önce de söylediğim gibi Max tüm sezonu üç motorla tamamlardı."

"1991 Ayrton Senna'dan 30 yıl sonra ilk pilotlar şampiyonluğunu kazandılar ve bu, onlar için muazzam bir an."

"Honda ile elde ettiğimiz şeylerle ve bize sağladıklarıyla gerçekten gurur duyuyoruz." dedi.

Gelecek yıl Honda'nın F1 motor projesini Red Bull devralacak ve artık motorla ilgili çalışmalardan kendileri sorumlu olacak. Bununla beraber Honda, bir geçiş senesi olduğu için 2022 yılında Red Bull'a teknik anlamda destek vermeyi sürdürecek. Motorun adı ise Red Bull olacak.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images