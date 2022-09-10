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Red Bull, Honda ile işbirliğine ancak hibrit tarafta açık

Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, Japon üretici Honda'nın 2026'da F1'de kalmak istemesi halinde kendileriyle işbirliğine açık olduklarını ancak bunun kısıtlı olabileceğini söyledi.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Red Bull, Honda ile işbirliğine ancak hibrit tarafta açık
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Red Bull'un adı uzun zamandır Porsche ile anılıyordu ancak Porsche, Cuma günü yaptığı açıklamada 2026 için Red Bull'la bir anlaşmanın olmayacağını duyurdu.

Honda, otomobil tarafında elektrifikasyona odaklanmak için 2021 sonunda F1'den çekilme kararı almıştı ancak buna rağmen 2025'in sonuna kadar Red Bull ve AlphaTauri'ye motor tedarik etmeye devam edecek.

Red Bull ile bağlantısını sürdüren Honda, ayrılma kararına rağmen daha sonraki açıklamalarında 2026'de F1'e yeniden dönebileceğini belirtti. Bu, Red Bull ile Honda'nın yeniden resmi olarak bağ kurabileceği iddialarını beraberinde getirdi.

Bu iddiaların sorulması üzerine Horner, 2026 projelerinde artık bırakamayacak kadar ilerlediklerini ancak güç ünitesinin hibrit tarafında işbirliğine açık olduklarını söyledi.

Ancak bunun için Honda'nın Red Bull'un motor projesine katılmaması ve Red Bull harici bir takımla anlaşma yapmaya çalışmaması gerekecek.

Horner, "2026 için trenimiz çoktan istasyondan kalkmış durumda. Bir motorumuz var ve prototip motorumuz çalışıyor. Dyno'muz devrede ve çalışıyor."

"Honda büyük bir şirket. İçten yanmalı motorlardan uzaklaşarak dikkatlerini ürünlerinin elektrifikasyonuna odaklamak için F1'den çekildiklerini açıkladılar."

"F1'e dönmeyi düşünüyorlarsa, bu durumda bunu dikkate aldıklarını düşünüyor olmalılar. Batarya tarafında potansiyel olarak bir ilgi olup olmadığı ve orada herhangi bir potansiyel sinerji olup olmadığı, ilginç bir tartışma olabilir."

"Ancak içten yanmalı motor ve mekanik tarafı düşünüldüğünde, 2026 yol haritamız açısından oldukça mutluyuz." dedi.

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Honda ile anlaşma konusu, Red Bull'un 2026 için yeni bir üretici olarak girmesi planını tehlikeye atabilir. Bu durumda Red Bull, motor için daha yüksek bütçe sınırı avantajını kaybedebilir.

Horner, Red Bull Powertrains'in kendi motorunu yapabilecek seviyede olduğu ve bir OEM desteğine ihtiyaç duymadığı konusunda ısrarcı.

Horner, "Bu konuda bir endişe yok. Güç ünitesinin tüm bölümlerini yapacak tesis için işe alım ve yatırım pozisyonundayız." dedi.

Horner ayrıca, Porsche anlaşmasının zaten işe aldığı personelin bilgisi göz önüne alındığında, üreticinin sağlayacağı sınırlı miktarda teknik yardım nedeniyle suya düştüğünü açığa çıkardı. 

Horner, "Bir OEM ile sıfırdan bir güç ünitesi varlığı oluştururken ilgilendiğimiz şey, bizim erişimimizin olmadığı bir şeyin bize nasıl bir avantaj sağlayacağıydı?"

"Ve bence, gerekli incelemeleri detaylı bir şekilde yaptıktan sonra aslında iyi durumda olduğumuzu hissettik. Ve teknik olarak yaptığımız işe alımlarla, rakiplerimize karşı gerçek bir dezavantajda hissetmiyoruz." dedi.

 
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