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Formula 1 / Son dakika

Red Bull: “Honda ile ilk sezon, beklentilerin ötesindeydi”

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Red Bull: “Honda ile ilk sezon, beklentilerin ötesindeydi”
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Jonathan Noble
Çeviren: Cem Özel, Editör
6 Ara 2019 11:20

Red Bull takım patronu Christian Horner, takımın Honda motoruyla geride bıraktığı ilk sezonun “beklentilerin ötesinde” geçtiğini söyledi.

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko sezon öncesinde beş galibiyet alacaklarını tahmin etse de, Horner bu konuda daha ihtiyatlıydı.

Max Verstappen sezon boyunca üç yarış kazanıp şampiyona üçüncüsü olurken, takımlar şampiyonasında da 417 puanla üçüncü sırada yer aldılar. Red Bull geçtiğimiz sezon Renault motoru ile 419 puan toplamıştı.

Daha az puan almalarının ana sebeplerinden biri, sezon başında Pierre Gasly’nin zayıf performansıydı. Sezon ortasında Gasly’nin yerine gelen Alex Albon ise daha istikrarlı şekilde puanlar kazandı.

Horner, “Bu senenin takım için bir geçiş yılı olduğunu düşünüyorum. 13 yıl sonra motor değiştirdiğimiz için elbette bir geçiş yılı olacaktı.”

“Ve Honda ile ortaklığımız ilk yarış Melbourne’den itibaren çok iyi çalıştı. Her yeni motor geldiğinde daha da iyi hale geliyoruz.”

“Dayanıklılık güçlüydü. Bu sene sadece bir kez Azerbaycan’da mekanik sorunla yarış dışı kaldık ve her yeni bir motor geldiğinde hız olarak diğerlerine daha da yaklaştık.”

“Biri iptal edilse de üç pole pozisyonu ve üç galibiyet aldık. Dokuz podyumla beraber de gerçekten etkileyici bir performanstı.”

“Bu gerçekten beklentilerin ötesinde ve birçok açıdan Honda ile ilişkimiz harikaydı. Her yeni motorla beraber dayanıklılık ve performans arttı.”

“2020’de kuralların sabit kalmasıyla beraber umarım mücadeleci olabiliriz. Mercedes çok güçlü bir sezon daha geçirdi, yenmemiz gereken takım onlar ve kesinlikle yakınlaşıyoruz gibi görünüyor.”

“Genel olarak bu sene aracı geliştirdiğimizi düşünüyorum. Honda da her yeni  güç ünitesiyle beraber harika bir iş yaptı, ancak Mercedes’le kapatmamız gereken bir farkın olduğunu biliyoruz ve zorlamaya devam etmeliyiz.” şeklinde konuştu.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Adam Cooper

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