Red Bull: "Honda ile daha uzun vadeli bir ortaklık zor olurdu"

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Takım tarihinde ilginç bir dönemle karşı karşıya olan Red Bul, 2026'dan itibaren ilk kez kendi F1 motorunu üretecek. Bu güç ünitesinin üretim sürecinde, geçen hafta yapılan anlaşma kapsamında Ford da yer alacak.

Amerikalı otomobil devi, projeye finansal katkıda bulunacak ve teknik anlamda da destek verecek. Ford, özellikle elektrikli kısımda aktif olmayı planlıyor.

Ford ile yapılan anlaşma, Red Bull ve Honda arasındaki işbirliğinin 2025 sezonunun ardından sona ereceğini de gösteriyor.

İki marka, geride kalan yıllarda harika bir ilişkiye sahipti ve bunun bir sonucu olarak, son iki yıldır şampiyon olmayı başarıyorlar.

Honda şu anda sporda yer almıyor fakat arka planda 2025 yılına kadar Red Bull Racing ve AlphaTauri'ye destek olmayı sürdürüyorlar.

Şimdi Japon üretici, resmi olarak 2026'da spora geri dönecek ve spordaki altı üreticiden birisi olacak.

Hal böyle olunca Red Bull'un neden Honda ile yola devam etmediği tartışılmaya başlandı ancak Horner, bunun karmaşık bir konu olduğunu söyledi.

Horner, "Honda ile harika bir ilişkimiz var ve onlarla pek çok başarı yakaladık."

"Hem Honda hem de takımımız önümüzdeki yıllarda bu başarıyı daha da artırmak için her şeyi yapacak."

"Aslında bakarsak 2025 sonrası birlikte çalışmak adına çeşitli seçeneklere baktık fakat bunun lojistik anlamda çok karmaşık olduğu ortaya çıktı." dedi.

Horner, "çok karmaşık" sözleriyle, Red Bull Powertrains'in halihazırda kaydettiği ilerlemeye atıfta bulunuyor gibi görünüyor.

Red Bull için 2026'dan itibaren, ürünleri tamamen Japonya'da üretmeyi seven Honda'ya yaptırmak para kaybı olacaktı. Red Bull, içten yanmalı motoru kendi bünyesinde yapmak ve elektrik kısmını Honda'ya yaptırmak isteyebilirdi fakat süreç oldukça karmaşık olacaktı.

Honda yakında başka bir takımla mı çalışacak?

Honda şimdi gerekli kayıtları yaptığı için 2026'da sporda yer alabilecek fakat kiminle çalışacağı belirsizliğini koruyor.

Horner, "Elbette Honda'ya gelecek için en iyi dileklerimizi sunuyoruz. Fakat şunu da söylemem lazım; Bir markanın bugün 2026 için onaylanmış olması, o markanın o tarihte gerçekten orada olacağı anlamına gelmiyor." dedi.

Sonrasında şöyle devam etti: "Honda 2020'de bir yıl sonra spordan ayrılacağını açıkladığında, bu bizim için üzücü bir haberdi."

"Bu aslında Red Bull Powertrains ve geleceğimizi kendi ellerimize alma fikrine yol açtı."

"Aynı zamanda Honda'ya, bize 2025 yılına kadar motor tedarik etmeye devam edeceği için minnettarız, bu da şimdiden 2026'ya odaklanmamızı sağlıyor."

"2025'in son yarışına kadar Honda ile tam gaz ilerlemeye devam edeceğiz."