Red Bull, Hollanda'da sezonun en hızlı pit stopuna imza attı
Zandvoort'ta gerçekleştirilen yarışta en hızlı pit stop, bu yıl birden fazla kez olduğu gibi Red Bull'dan geldi.
Zandvoort'ta gerçekleştirilen yarışın en hızlı pit stopu Red Bull Racing mekanikerleri tarafından yapıldı ve Sergio Pérez'in lastiklerini 14. turda 2.09 saniyede değiştirdiler.
Bu da 2022 sezonunun en hızlı pit stopu oldu.
Takımlar yarış boyunca toplamda 57 pit stop yaptı. En uzunu, Yuki Tsunoda'nın 43. turdaki pit stopuydu.
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1 Red Bull
|S. Perez
|2.09
|14
|25
|2 Red Bull
|S. Perez
|2.32
|40
|-
|3. AlphaTauri
|P. Stroll
|2.34
|32
|18
|4 Aston Martin
|L. Stroll
|2.37
|56
|15
|5. AlphaTauri
|P. Gasly
|2.38
|56
|-
|6 McLaren
|L. Norris
|2.43
|17
|12
|7 McLaren
|D. Ricciardo
|2.44
|27
|10
|8. AlphaTauri
|P. Gasly
|2.49
|11
|-
|9. Ferrari
|C. Leclerc
|2.50
|17
|8
|10 Ferrari
|C. Leclerc
|2.51
|45
|-
|11. Mercedes
|L. Hamilton
|2.60
|29
|6
|12. Aston Martin
|S. Vettel
|2.61
|35
|4
|13. McLaren
|D. Ricciardo
|2.62
|11
|-
|14. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.64
|13
|-
|15. Aston Martin
|S. Vettel
|2.67
|48
|2
|16 Red Bull
|S. Perez
|2.74
|56
|-
|17. Williams
|A. Albon
|2.75
|21
|1
|18. Ferrari
|C. Leclerc
|2.77
|56
|-
|19. Mercedes
|L. Hamilton
|2.80
|48
|-
|20 Alfa Romeo
|G. Zhou
|2.83
|12
|-
|21. Mercedes
|G. Russell
|2.84
|31
|-
|22. Red Bull
|M. Verstappen
|2.86
|48
|-
|23. Ferrari
|C. Sainz
|2.96
|57
|-
|24. McLaren
|D. Ricciardo
|2.98
|47
|-
|25 Alfa Romeo
|G. Zhou
|3.01
|55
|-
|26 Alpine
|F. Alonso
|3.04
|12
|-
|27 Alpine
|E. Ocon
|3.04
|18
|-
|28. Red Bull
|M. Verstappen
|3.07
|56
|-
|29. Ferrari
|C. Sainz
|3.07
|43
|-
|30.Williams
|A. Albon
|3.07
|42
|-
|31. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|3.12
|42
|-
|32 Alfa Romeo
|V. Bottas
|3.16
|16
|-
|33. McLaren
|L. Norris
|3.30
|57
|-
|34. McLaren
|D. Riccardo
|3.31
|55
|-
|35. Red Bull
|M. Verstappen
|3.43
|on sekiz
|-
|36. Aston Martin
|L. Stroll
|3.46
|38
|-
|37.Williams
|N. Latifi
|3.46
|54
|-
|38. Aston Martin
|L. Stroll
|3.50
|16
|-
|39 Alfa Romeo
|V. Bottas
|3.54
|34
|-
|40.Williams
|N. Latifi
|3.66
|13
|-
|41. Haas
|M. Schumacher
|3.77
|47
|-
|42. Mercedes
|G. Russell
|3.82
|48
|-
|43. Mercedes
|G. Russell
|3.86
|57
|-
|44.Williams
|A. Albon
|3.87
|55
|-
|45.Williams
|N. Latifi
|4.06
|26
|-
|46. Haas
|K. Magnussen
|4.29
|14
|-
|47. McLaren
|L. Norris
|4.35
|47
|-
|48. Haas
|K. Magnussen
|4.39
|47
|-
|49 Alpine
|F. Alonso
|4.85
|47
|-
|50. Haas
|M. Schumacher
|4.91
|33
|-
|51.Alpine
|E. Ocon
|5.31
|56
|-
|52. Aston Martin
|S. Vettel
|6.17
|9
|-
|53. Haas
|K. Magnussen
|7.24
|34
|-
|54 Alfa Romeo
|G. Zhou
|8.41
|37
|-
|55. Haas
|M. Schumacher
|10.03
|13
|-
|56. Ferrari
|C. Sainz
|12.79
|14
|-
|57. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|31.94
|43
|-
İlk 15 yarışın ardından pit stop şampiyonasında Red Bull, 382 puanla ilk sırada bulunurken, McLaren 310 puanla ikinci, Ferrari ise 178 puanla üçüncü sırada.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1 Red Bull
|372
|2. McLaren
|310
|3. Ferrari
|178
|4. Alpine
|158
|5. Aston Martin
|135
|6. Williams
|132
|7. AlphaTauri
|120
|8. Mercedes
|77
|9 Alfa Romeo
|23
|10. Haas
|10
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise Red Bull 2.09 saniye ile zirvede yer alıyor.
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Zaman
|1 Red Bull
|S. Perez
|Hollanda
|2.09
|2 Red Bull
|S. Perez
|Macaristan
|2.19
|3 Alpine
|F. Alonso
|Belçika
|2.22
|4. Ferrari
|C. Leclerc
|İspanya
|2.23
|5 McLaren
|D. Ricciardo
|Avusturya
|2.25
|6 McLaren
|
D. Ricciardo
|Macaristan
|2.26
|7 Red Bull
|S. Perez
|Avustralya
|2.27
|8 McLaren
|L. Norris
|Emilia-Romagna
|2.27
|9 Red Bull
|S. Perez
|Emilia-Romagna
|2.29
|10 McLaren
|D. Ricciardo
|Macaristan
|2.29
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