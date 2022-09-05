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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Red Bull, Hollanda'da sezonun en hızlı pit stopuna imza attı

Zandvoort'ta gerçekleştirilen yarışta en hızlı pit stop, bu yıl birden fazla kez olduğu gibi Red Bull'dan geldi.

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Red Bull, Hollanda'da sezonun en hızlı pit stopuna imza attı
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Zandvoort'ta gerçekleştirilen yarışın en hızlı pit stopu Red Bull Racing mekanikerleri tarafından yapıldı ve Sergio Pérez'in lastiklerini 14. turda 2.09 saniyede değiştirdiler.

Bu da 2022 sezonunun en hızlı pit stopu oldu.

Takımlar yarış boyunca toplamda 57 pit stop yaptı. En uzunu, Yuki Tsunoda'nın 43. turdaki pit stopuydu.

Yarıştaki pit stoplar:
Takım Pilot Zaman Tur Puan
1 Red Bull S. Perez 2.09 14 25
2 Red Bull S. Perez 2.32 40 -
3. AlphaTauri P. Stroll 2.34 32 18
4 Aston Martin L. Stroll 2.37 56 15
5. AlphaTauri P. Gasly 2.38 56 -
6 McLaren L. Norris 2.43 17 12
7 McLaren D. Ricciardo 2.44 27 10
8. AlphaTauri P. Gasly 2.49 11 -
9. Ferrari C. Leclerc 2.50 17 8
10 Ferrari C. Leclerc 2.51 45 -
11. Mercedes L. Hamilton 2.60 29 6
12. Aston Martin S. Vettel 2.61 35 4
13. McLaren D. Ricciardo 2.62 11 -
14. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.64 13 -
15. Aston Martin S. Vettel 2.67 48 2
16 Red Bull S. Perez 2.74 56 -
17. Williams A. Albon 2.75 21 1
18. Ferrari C. Leclerc 2.77 56 -
19. Mercedes L. Hamilton 2.80 48 -
20 Alfa Romeo G. Zhou 2.83 12 -
21. Mercedes G. Russell 2.84 31 -
22. Red Bull M. Verstappen 2.86 48 -
23. Ferrari C. Sainz 2.96 57 -
24. McLaren D. Ricciardo 2.98 47 -
25 Alfa Romeo G. Zhou 3.01 55 -
26 Alpine F. Alonso 3.04 12 -
27 Alpine E. Ocon 3.04 18 -
28. Red Bull M. Verstappen 3.07 56 -
29. Ferrari C. Sainz 3.07 43 -
30.Williams A. Albon 3.07 42 -
31. AlphaTauri Y. Tsunoda 3.12 42 -
32 Alfa Romeo V. Bottas 3.16 16 -
33. McLaren L. Norris 3.30 57 -
34. McLaren D. Riccardo 3.31 55 -
35. Red Bull M. Verstappen 3.43 on sekiz -
36. Aston Martin L. Stroll 3.46 38 -
37.Williams N. Latifi 3.46 54 -
38. Aston Martin L. Stroll 3.50 16 -
39 Alfa Romeo V. Bottas 3.54 34 -
40.Williams N. Latifi 3.66 13 -
41. Haas M. Schumacher 3.77 47 -
42. Mercedes G. Russell 3.82 48 -
43. Mercedes G. Russell 3.86 57 -
44.Williams A. Albon 3.87 55 -
45.Williams N. Latifi 4.06 26 -
46. ​​​​Haas K. Magnussen 4.29 14 -
47. McLaren L. Norris 4.35 47 -
48. Haas K. Magnussen 4.39 47 -
49 Alpine F. Alonso 4.85 47 -
50. Haas M. Schumacher 4.91 33 -
51.Alpine E. Ocon 5.31 56 -
52. Aston Martin S. Vettel 6.17 9 -
53. Haas K. Magnussen 7.24 34 -
54 Alfa Romeo G. Zhou 8.41 37 -
55. Haas M. Schumacher 10.03 13 -
56. Ferrari C. Sainz 12.79 14 -
57. AlphaTauri Y. Tsunoda 31.94 43 -

 

İlk 15 yarışın ardından pit stop şampiyonasında Red Bull, 382 puanla ilk sırada bulunurken, McLaren 310 puanla ikinci, Ferrari ise 178 puanla üçüncü sırada.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1 Red Bull 372
2. McLaren 310
3. Ferrari 178
4. Alpine 158
5. Aston Martin 135
6. Williams 132
7. AlphaTauri 120
8. Mercedes 77
9 Alfa Romeo 23
10. Haas 10

 

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise Red Bull 2.09 saniye ile zirvede yer alıyor.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Pilot Grand Prix Zaman
1 Red Bull S. Perez Hollanda 2.09
2 Red Bull S. Perez Macaristan 2.19
3 Alpine F. Alonso Belçika 2.22
4. Ferrari C. Leclerc İspanya 2.23
5 McLaren D. Ricciardo Avusturya 2.25
6 McLaren

D. Ricciardo

 Macaristan 2.26
7 Red Bull S. Perez Avustralya 2.27
8 McLaren L. Norris Emilia-Romagna 2.27
9 Red Bull S. Perez Emilia-Romagna 2.29
10 McLaren D. Ricciardo Macaristan 2.29
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