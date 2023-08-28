Red Bull, Hollanda'da en hızlı pit stopu yaptı
Red Bull, Hollanda Grand Prix'sinde en hızlı pit stopu yapan takım oldu.
Zandvoort'ta en hızlı pit stopa imza atan takım Red Bull oldu. Takım mekanikerleri Max Verstappen'in lastiklerini 2,01 saniyede değiştirerek bu yılın en hızlı pit stoplarından birisini yaptı.
Takımlar yarış boyunca toplamda 71 pit stop yaptı. En uzun Yuki Tsunoda'nın ilk turdaki pit stopuydu.
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1 Red Bull
|M. Verstappen
|2.01
|61
|25
|2. Red Bull
|M. Verstappen
|2.21
|49
|3. McLaren
|O. Piastri
|2.27
|15
|18
|4. McLaren
|L. Norris
|2.27
|42
|15
|5. Alpine
|E. Ocon
|2.43
|10
|12
|6. AlphaTauri
|L. Lawson
|2.43
|59
|10
|7. McLaren
|O. Piastri
|2.43
|46
|8. Aston Martin
|L. Stroll
|2.46
|04
|8
|9. Red Bull
|S. Perez
|2.46
|45
|6
|10. Alpine
|E. Ocon
|2.48
|43
|11. AlphaTauri
|L. Lawson
|2.51
|46
|12. Red Bull
|M. Verstappen
|2.55
|11
|13. AlphaTauri
|L. Lawson
|2.55
|17
|14. Alpine
|P. Gasly
|2.58
|11
|4
|15. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.59
|10
|2
|16. Alfa Romeo
|V. Bottas
|2.69
|59
|1
|17. Red Bull
|S. Perez
|2.69
|12
|18. Alpine
|P. Gasly
|2.69
|60
|19. Aston Martin
|L. Stroll
|2.71
|16
|20. Ferrari
|C. Sainz
|2.71
|02
|21. Alfa Romeo
|G. Zhou
|2.82
|10
|22. Red Bull
|M. Verstappen
|2.83
|63
|23. McLaren
|L. Norris
|2.84
|03
|24. Aston Martin
|F. Alonso
|2.88
|02
|25. Mercedes
|L. Hamilton
|2.89
|03
|26. Mercedes
|G. Russell
|2.90
|16
|27. Red Bull
|S. Perez
|2.91
|01
|28. Ferrari
|C. Sainz
|2.92
|10
|29. Alfa Romeo
|G. Zhou
|2.93
|01
|30. Aston Martin
|F. Alonso
|2.98
|10
|31. Ferrari
|C. Sainz
|2,99
|41
|32. Red Bull
|M. Verstappen
|3.02
|02
|33. Ferrari
|C. Sainz
|3.03
|60
|34. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|3.05
|60
|35. Aston Martin
|F. Alonso
|3.05
|61
|36. Mercedes
|G. Russell
|3.09
|10
|37. Aston Martin
|L. Stroll
|3.10
|34
|38. McLaren
|L. Norris
|3.12
|60
|39. Mercedes
|L. Hamilton
|3.14
|09
|40. Mercedes
|L. Hamilton
|3.14
|45
|41. McLaren
|O. Piastri
|3.15
|60
|42. Williams
|A. Albon
|3.17
|44
|43. Aston Martin
|L. Stroll
|3.21
|09
|44. Red Bull
|S. Perez
|3.27
|63
|45. Mercedes
|G. Russell
|3.34
|60
|46. Haas
|K. Magnussen
|3.35
|09
|47. Alfa Romeo
|V. Bottas
|3.35
|16
|48. Haas
|N. Hulkenberg
|3.35
|48
|49. McLaren
|L. Norris
|3.37
|10
|50. Alfa Romeo
|V. Bottas
|3.46
|47
|51. Alfa Romeo
|G. Zhou
|3.61
|37
|52. Aston Martin
|L. Stroll
|3.68
|60
|53. Alfa Romeo
|G. Zhou
|3.78
|60
|54. Mercedes
|G. Russell
|3.80
|04
|55. Mercedes
|G. Russell
|3.80
|67
|56. Haas
|N. Hulkenberg
|3.82
|16
|57. Haas
|K. Magnussen
|3.82
|35
|58. Williams
|A. Albon
|3.94
|61
|59. Mercedes
|L. Hamilton
|3.96
|60
|60. Alpine
|E. Ocon
|4.07
|61
|61. Alpine
|E. Ocon
|4.09
|02
|62. Haas
|K. Magnussen
|4.83
|60
|63. Haas
|N. Hulkenberg
|5.10
|60
İlk 13 yarışın ardından pit stop şampiyonasında Red Bull, 364 puanla ilk sırada yer alıyor.
Ferrari 266 puanla ikinci, McLaren ise 194 puanla üçüncü sırada.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Red Bull
|364
|2. Ferrari
|266
|3. McLaren
|194
|4. Alpine
|152
|5. AlphaTauri
|133
|6. Aston Martin
|86
|7. Mercedes
|61
|8. Williams
|30
|9. Alfa Romeo
|18
|10. Haas
|9
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında Red Bull, 1.98 saniyelik pit stopuyla zirvede yer alıyor.
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Derece
|1. Red Bull
|S. Perez
|Macaristan
|1.98
|2. Red Bull
|M. Verstappen
|Hollanda
|2.01
|3. McLaren
|O. Piastri
|Macaristan
|2.01
|4. Red Bull
|S. Perez
|ispanya
|2.07
|5. McLaren
|L. Norris
|Avusturya
|2.10
|6. Ferrari
|C. Leclerc
|Suudi Arabistan
|2.10
|7. Red Bull
|S. Perez
|Avustralya
|2.11
|8. Ferrari
|C. Sainz
|Macaristan
|2.14
|9. McLaren
|L. Norris
|Macaristan
|2.15
|10. Red Bull
|S. Perez
|Monako
|2.15
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