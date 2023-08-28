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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Red Bull, Hollanda'da en hızlı pit stopu yaptı

Red Bull, Hollanda Grand Prix'sinde en hızlı pit stopu yapan takım oldu.

Ekleyen:
The Red Bull pit crew preapre for a stop

Zandvoort'ta en hızlı pit stopa imza atan takım Red Bull oldu. Takım mekanikerleri Max Verstappen'in lastiklerini 2,01 saniyede değiştirerek bu yılın en hızlı pit stoplarından birisini yaptı.

Takımlar yarış boyunca toplamda 71 pit stop yaptı. En uzun Yuki Tsunoda'nın ilk turdaki pit stopuydu.

Yarışta yapılan pit stoplar:
Takım Pilot Zaman Tur Puan
1 Red Bull M. Verstappen 2.01 61 25
2. Red Bull M. Verstappen 2.21 49  
3. McLaren O. Piastri 2.27 15 18
4. McLaren L. Norris 2.27 42 15
5. Alpine E. Ocon 2.43 10 12
6. AlphaTauri L. Lawson 2.43 59 10
7. McLaren O. Piastri 2.43 46  
8. Aston Martin L. Stroll 2.46 04 8
9. Red Bull S. Perez 2.46 45 6
10. Alpine E. Ocon 2.48 43  
11. AlphaTauri L. Lawson 2.51 46  
12. Red Bull M. Verstappen 2.55 11  
13. AlphaTauri L. Lawson 2.55 17  
14. Alpine P. Gasly 2.58 11 4
15. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.59 10 2
16. Alfa Romeo V. Bottas 2.69 59 1
17. Red Bull S. Perez 2.69 12  
18. Alpine P. Gasly 2.69 60  
19. Aston Martin L. Stroll 2.71 16  
20. Ferrari C. Sainz 2.71 02  
21. Alfa Romeo G. Zhou 2.82 10  
22. Red Bull M. Verstappen 2.83 63  
23. McLaren L. Norris 2.84 03  
24. Aston Martin F. Alonso 2.88 02  
25. Mercedes L. Hamilton 2.89 03  
26. Mercedes G. Russell 2.90 16  
27. Red Bull S. Perez 2.91 01  
28. Ferrari C. Sainz 2.92 10  
29. Alfa Romeo G. Zhou 2.93 01  
30. Aston Martin F. Alonso 2.98 10  
31. Ferrari C. Sainz 2,99 41  
32. Red Bull M. Verstappen 3.02 02  
33. Ferrari C. Sainz 3.03 60  
34. AlphaTauri Y. Tsunoda 3.05 60  
35. Aston Martin F. Alonso 3.05 61  
36. Mercedes G. Russell 3.09 10  
37. Aston Martin L. Stroll 3.10 34  
38. McLaren L. Norris 3.12 60  
39. Mercedes L. Hamilton 3.14 09  
40. Mercedes L. Hamilton 3.14 45  
41. McLaren O. Piastri 3.15 60  
42. Williams A. Albon 3.17 44  
43. Aston Martin L. Stroll 3.21 09  
44. Red Bull S. Perez 3.27 63  
45. Mercedes G. Russell 3.34 60  
46. ​​​Haas K. Magnussen 3.35 09  
47. Alfa Romeo V. Bottas 3.35 16  
48. Haas N. Hulkenberg 3.35 48  
49. McLaren L. Norris 3.37 10  
50. Alfa Romeo V. Bottas 3.46 47  
51. Alfa Romeo G. Zhou 3.61 37  
52. Aston Martin L. Stroll 3.68 60  
53. Alfa Romeo G. Zhou 3.78 60  
54. Mercedes G. Russell 3.80 04  
55. Mercedes G. Russell 3.80 67  
56. Haas N. Hulkenberg 3.82 16  
57. Haas K. Magnussen 3.82 35  
58. Williams A. Albon 3.94 61  
59. Mercedes L. Hamilton 3.96 60  
60. Alpine E. Ocon 4.07 61  
61. Alpine E. Ocon 4.09 02  
62. Haas K. Magnussen 4.83 60  
63. Haas N. Hulkenberg 5.10 60  

 

İlk 13 yarışın ardından pit stop şampiyonasında Red Bull, 364 puanla ilk sırada yer alıyor.

Ferrari 266 puanla ikinci, McLaren ise 194 puanla üçüncü sırada.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1. Red Bull 364
2. Ferrari 266
3. McLaren 194
4. Alpine 152
5. AlphaTauri 133
6. Aston Martin 86
7. Mercedes 61
8. Williams 30
9. Alfa Romeo 18
10. Haas 9

 

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında Red Bull, 1.98 saniyelik pit stopuyla zirvede yer alıyor.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Pilot Grand Prix Derece
1. Red Bull S. Perez Macaristan 1.98
2. Red Bull M. Verstappen Hollanda 2.01
3. McLaren O. Piastri Macaristan 2.01
4. Red Bull S. Perez ispanya 2.07
5. McLaren L. Norris Avusturya 2.10
6. Ferrari C. Leclerc Suudi Arabistan 2.10
7. Red Bull S. Perez Avustralya 2.11
8. Ferrari C. Sainz Macaristan 2.14
9. McLaren L. Norris Macaristan 2.15
10. Red Bull S. Perez Monako 2.15
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