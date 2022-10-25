Red Bull: "Hibrit dönemde şampiyon olacağımızdan hiç şüphe duymadık"

Haberi dinle

Red Bull, Max Verstappen'in arka arkaya ikinci pilotlar şampiyonluğunu kazandığı Suzuka'daki yarıştan hemen sonra Austin'de bir başka sevinç daha yaşadı. Avusturyalı ekip, 2014'te başlayan turbo hibrit motorlar dönemindeki ilk takımlar şampiyonluğuna ulaşırken, 2013'ten sonra ilk kez bu sevinci yaşadı.

Avusturyalı ekip bu sonuçla Mercedes'in sekiz yıllık hakimiyetine son verdi ve büyük bir başarıya imza atmış oldu.

Bu başarı, Red Bull'un sahibi Dietrich Mateschitz'in hayatını kaybetmesinden sadece bir gün sonra geldi.

Mateschitz, yarıştan önce gridde alkışlarla anılırken, kendisine büyük bir saygı vardı.

Motorsport.com'a konuşan Horner, böyle bir ortamda şampiyonluğa ulaşmanın ne anlama geldiğini sorulduğunda, "Son derece duygusal bir hafta sonu oldu."

"Dün Dietrich'in vefat haberini öğrenmek tüm takım için çok duygusaldı çünkü o dağ gibi bir adamdı ve sadece Red Bull Racing için değil F1 için de çok önemli şeyler yaptı."

"Onu gururlandıracak şeyler yapıp, kendisini en iyi şekilde onurlandırmak istiyorduk."

"Kollarımızda siyah bantlar yoktu, bir dakikalık saygı duruşu yoktu, sadece onu kutlamalarla anmak istedik. Bunu yapmanın en iyi yolu da tabii ki pist üstünde iyi performans sergilemekti."

"Sekiz uzun yılın ardından inanmaktan asla vazgeçmedik. Kendimizi toparlamaktan, kendimizi yenilemekten asla vazgeçmedik ve her iki dünya şampiyonasının zirvesine geri dönmek hedefimizi ve amacımızı asla bir kenara bırakmadık."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Şimdi bunu yapmayı başardık. Bu, tüm personelimizin ortaya koyduğu çabanın, tüm ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin verdiği katkının kanıtı oldu."

"Dietrich'in taşıdı ve Red Bull'un tamamına yayılan bu rekabetçi ruh, pek çok insanın imkansız olduğunu düşündüğü şeyleri başarmamızı sağladı." cevabını verdi.

Horner, Red Bull ekibinin "bu yıl çok zor koşullarda inanılmaz bir iş" yapmasını sağlayan takım içi uyumu da övdü.

Takımının Ferrari'yi nasıl geride bıraktığı sorulduğunda, "Bence takımın bir grup olarak bir araya gelmesi ve çalışmasıyla alakalı."

"Takımlar şampiyonluğunu kazanmak için takım içinde her bir departmanın kendi rolünü en iyi şekilde yerine getirmesi gerekir. Operasyonel işleyiş ve gelişim anlamında, pist kenarındaki aktiviteler anlamında ve hatta genel olarak tüm şirketi ele aldığımızda, -tüm departmanlar birbirini çok iyi destekledi ve böylece şampiyonluğu kazandık."

"Bu araca çok geç odaklandık, yılın başında ağırdı, biraz hafifletmeyi başardık. Ayrıca bize yardımcı olan iyi bir denge yakalamayı da başardık."

"Bence takım bu yıl çok zor koşullarda inanılmaz bir iş çıkardı." dedi.