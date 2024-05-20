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Formula 1 Emilia Romagna GP

Red Bull henüz Perez'in performansı konusunda endişeli değil

Christian Horner, Sergio Perez'in Imola performansının "tek seferlik" olduğunu düşünüyor.

Ezel Tan
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, drives off the track into the gravel

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sergio Perez, 2024 sezonuna çok iyi başlamasına ve üst üste podyumlar almasına rağmen Imola'da geride kaldı.

Sıralama turlarında Q2'de elenen Meksikalı sürücü, pazar günü de ancak sekizinci olabildi.

Yarıştan sonra Perez'in performansı sorulduğunda takım patronu Christian Horner şöyle dedi:  "Simülasyonlarımız yarıştan önce hiçbir şey olmadığı, güvenlik aracı ya da benzeri bir şey çıkmadığı takdirde yedinci sıranın en iyi ihtimal olduğunu söylüyordu."

"Çakıl havuzuna girmesi ona yaklaşık altı saniyeye mâl oldu ama bence bugün o grid pozisyonundan alabileceği maksimum sonuç buydu."

Perez'in performansının Avrupa'da düşme eğilimi göstermesiyle ilgili bir soru üzerine Horner, "Önümüzdeki hafta sonu Monaco'da nasıl gideceğini göreceğiz ve sonra tekrar Avrupa'dan ayrılacağız."

"Bence bu sadece tek seferlik bir şey. Monako'da her zaman iyi oldu, o yüzden neler olacağını göreceğiz." dedi.

Perez şu anda 2024 koltuğu için savaşıyor ve Imola performansı kendisi için iyi bir haber değil.

Bunun kendisi için kötü bir zamanlama olup olmadığı sorusuna Horner, "Evet ama bu 24 yarışlık bir takvim ve yıla harika bir başlangıç yaptı."

"Bu yıl yaklaşımını biraz değiştirdi ve şu ana kadarki yaklaşımı çok güçlüydü."

"Sadece bugünkü sonuç üzerinde dünkü sıralamanın büyük etkisi oldu." cevabını verdi. 

Jonathan Wheatley, Team Manager, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing and David Coulthard outside the Red Bull motorhome

Jonathan Wheatley, Team Manager, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing and David Coulthard outside the Red Bull motorhome

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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