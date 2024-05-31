Red Bull, henüz 2025 RB kadrosunu düşünmüyor
RB takım patronu Peter Bayer takımın hem Yuki Tsunoda hem de Daniel Ricciardo ile iyi bir noktada olduklarını dile getirirken, 2025 kadrosuyla ilgili henüz bir karar alınmadığını söyledi.
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Lawson, geçen sezon geçici bir süreliğine Ricciardo'nun yerini doldurarak iyi bir performans gösterdi ancak bu sezon her iki Red Bull takımında da yedek pilot olarak rol aldı.
Lawson'ın adının gelecek sezon bir koltuk için ana yarışmacılar arasında yer alacağı görülürken, RB takım patronu Bayer, yaz tatilinden önce takımın 2025 kadrosuyla ilgili bir karar alınmasının olası olmadığını sözlerine ekledi.
Bayer, Monako'da Lawson'ın geleceğinin ne olabileceği sorulduğunda, "Liam takım için son derece değerli bir üye."
"Açıkçası her hafta sonu bizimle birlikte. Simülatörde pek çok çalışma yapıyor ama şu anda araçlarda iki pilotumuz var."
"Bu ikisiyle performans yakalıyoruz ve belki de arkamızda güçlü bir destek serisi pilotları olması gibi lüks bir durumda olduğumuz için 2025 durumunu gerçekten tartışmıyoruz."
"Bu yüzden odak noktamız gerçekten pist ve yaz tatiline kadar önümüzdeki birkaç yarış." dedi.
Peter Bayer, Visa Cash App RB CEO'su
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Aynı şekilde Red Bull takım patronu Christian Horner da Lawson'ın ya da yükselmek isteyen diğer genç pilotların geleceğiyle ilgili bir karar vermekte acele etmeyeceğini söyledi.
Horner, "Hepsi Red Bull Racing pilotu ve henüz sekizinci yarıştayız, yani daha çok zamanımız var."
"Gençlerin iyi performans gösterdiğini görmek güzel ve bu rekabetin olması da güzel."
"Liam yarış ortamına geri dönmek istiyor. Formula 2'deki pilotlar şu anda iyi performans gösteriyor, Formula 3 de aynı şekilde, yani güçlü bir yetenek kadromuz var." dedi.
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