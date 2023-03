Red Bull, hem Verstappen hem de Perez'e uyan bir araç yapabilmiş

Haberi dinle

Milton Keynes merkezli takım, 2022'de RB18'in sürücülerden birine daha çok uygun olduğu bir sezon geçirmişti.

Sezon başında, araç aşırı ağır olduğu dönemde önden savrulma sorunu yaşıyordu ve bu özellikler Perez'in lehineydi.

Ancak takım aracın ağırlığını azalttıkça, bu ön tarafının virajlarda daha iyi olmasına yardımcı oldu ve bu da durumu kesin bir şekilde Verstappen'in lehine çevirdi.

Pilotların araçlardan beklentileri farklı olduğu için, RB19'un belirli yol tutuş özelliklerinin pilotlardan birine daha uygun olup olmayacağı konusunda bazı meraklar oluştu.

Ancak Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, sezon öncesi testlerden elde edilen işaretlerin, 2023 aracının hem Perez hem de Verstappen'in memnun kalacağı bir şekilde hazırlandığını gösterdiğini söyledi.

Sky Germany'ye konuşan Marko, "Geçen yıl Checo'nun başlangıçta çok iyi kullandığı bir aracımız vardı. Ancak araç geliştirildikten sonra, Max giderek daha mutlu oldu."

"Fark, Max'in güçlü, gerçekten kavrayan bir ön tarafı sevmesi. Checo biraz farklı. Daha uysal bir araba istiyor."

"Ancak her iki sürücünün de niteliklerini göstermesine izin veren bir çözüm bulmuş gibiyiz." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Bahreyn testinin son gününde konuşan Perez, kendisinin ve Verstappen'in RB19 için tercih ettikleri yönlerin aynı olduğunu doğruladı.

Perez, "Aynı şeyleri hedeflediğimizi düşünüyorum. Şu anda aynı şeyleri istiyoruz, bu iyi bir temel." dedi.

Verstappen, gergin bir arka tarafla daha iyi başa çıkabilmesiyle tanınıyor olsa da, Red Bull'un hiçbir zaman kasten ona göre araba tasarlamadığını düşünüyor.

Bunun yerine, takımın güçlü bir ön tarafa sahip araçlar üretme konusunda uzun bir geçmişe sahip olduğunu ve bunun üstesinden gelmeyi öğrendiği bir şey olduğunu söylüyor.

Verstappen, "Sürüş stilime uygun olduğunu düşünmüyorum. Bir sürücü olarak, aldığınız şeye uyum sağlamanız gerekiyor ve ben de Red Bull'a katıldığımda bunu yaptım."

"Dürüst olmak gerekirse araç her zaman böyleydi. İyi bir ön taraf vardı ve hayatımda hiçbir kategoride önden kayan bir araç ile hızlı olunduğunu görmedim."

"İnsanlar bana sorar gibi hissediyorum: sürüş tarzınız nedir? Size söyleyemem çünkü ben her zaman başıma gelene en iyi şekilde uyum sağlarım. Bazen diğerlerinden biraz daha zordur. Ama bence kilit nokta bu: her yıl ve her pistte uyum sağlamanız gerekiyor." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Geçen hafta Bahreyn'de sürüş tercihlerinden bahseden Perez, sorununun önden kayan bir aracı tercih etmediğini, Verstappen'in arka tarafın daha gergin olmasıyla daha iyi başa çıkabildiğini söyledi.

Perez, "Önden kaymayı seven çok az sürücü olduğunu söyleyebilirim. Sanırım bundan hoşlanan çok fazla sürücü yok."

"Ve bu yüzden, benim bakış açıma göre Max, benim baş edebileceğimden daha az dengeli bir arka tarafla başa çıkabilir."

"Günün sonunda ikimiz de iyi bir ön taraf istiyoruz. Bu sadece arka tarafın ne kadar kararlı olabileceği ile ilgili bir soru. Ve kesinlikle Max, daha gevşek bir arka uçla tarafla çıkmayı başardı." dedi.