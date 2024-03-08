Red Bull, Helmut Marko hakkında soruşturma başlattı!

Red Bull takım patronu Christian Horner'ı çevreleyen destanla ilgili dramatik bir gelişme yaşanıyor; kendisi hakkında başlatılan yeni bir soruşturma sonucunda Marko, disiplin cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Böylelikle Marko, Horner hakkındaki iddiaların merkezinde yer alan kadın çalışanın konuyla ilgili soruşturmanın bulguları neticesinde açığa alınmasından sadece 24 saat sonra soruşturma altına alınmış oldu.

Motorsport.com, Marko'nun, Horner'la ilgili davanın başından bu yana meydana gelen çeşitli medya sızıntılarıyla ilgili olarak Red Bull tarafından bir soruşturmaya tabi tutulduğunu öğrendi.

Soruşturma halen devam ediyor ve Marko'nun takım protokolünü ihlal edip etmediği konusunda henüz sonuca varılmadı.

Eğer gizli bilgileri medyaya açıklamaktan suçlu bulunursa, disiplin cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Marko, Suudi Arabistan'da Avusturyalı yayıncı ORF'ye verdiği demeçte Avustralya'daki bir sonraki yarışa katılmama ihtimali olduğunu söylemişti.

Red Bull şimdilik konu hakkında açıklama ypamayı reddetti.