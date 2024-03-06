Red Bull: "Hedef tüm yarışları kazanmak değil, şampiyon olmak"
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Avusturyalı ekibin galibiyetten ziyade şampiyonluğa daha fazla odaklandığını söylüyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Erik Junius
Red Bull, 2024 Formula 1 sezonuna çok iyi başladı ve Bahreyn'de duble yaptı.
OE24'e konuşan Helmut Marko, takımla ilgili şöyle dedi: "Sportif açıdan bakıldığında, Bahreyn'deki ilk hafta sonu Red Bull için başarılı geçti. Genç sürücülerimiz için de işler iyi gitti."
"Sonuçlara bakacak olursak, aradaki farklar azaldı. Mercedes'in yarışta yaşadığı sorunlara şaşırdım, ayrıca tüm araçların dayanıklılığı beni şaşırttı."
"İlk yarışta herkesin bitiş çizgisine ulaşması inanılmaz."
Franz Tost, Bahreyn'deki pistin Red Bull için çok uygun olmadığını, bu nedenle Max Verstappen'in avantajının diğer yarışlarda artabileceğini söylemişti.
Marko bu konuda, "Cidde'de bizi hızlı virajları ve farklı asfaltı olan tamamen farklı bir pist bekliyor."
"Eğer aracımız ilk yarıştaki kadar hızlı olursa memnun olacağım." dedi.
24 yarışın hepsini kazanıp kazanamayacakları sorusuna Marko, "Hadi ama! Geçen yıl bunun olamayacağını gördük."
"Sansasyonel bir performans sergiliyorsun ve sonra hiç şansımızın olmadığı Singapur geliyor..."
"Kısacası bizim ana hedefimiz şampiyonluk." cevabını verdi.
Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Adrian Newey, Baş Teknoloji Sorumlusu, Red Bull Racing, Parc Ferme'de kutlama
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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