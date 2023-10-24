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Red Bull, Hauger ile yollarını ayırıyor

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Dennis Hauger'in yeni sezonda kendileriyle çalışmayacağını doğruladı.

Editör Ezel Tan
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Dennis Hauger, MP Motorsport

Dennis Hauger, uzun zamandır Red Bull'un genç sürücü programında yer alıyor fakat son iki sezonda sergilediği performans, Avusturyalı markayı pek de memnun etmedi.

2019'da İtalya F4, 2021'de ise FIA F3 şampiyonluklarını kazanan Hauger, son iki sezondur Formula 2'de yer alsa da, toplamda dört yarış kazanabildi.

Geçen sezonu 10. bitiren Danimarkalı pilot, bu yıl da yine şampiyonada 10. sıradan öteye gidemedi.

Hauger'in Red Bull sürücü programından çıkarılacağına dair haberler vardı ve bu haberler Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko tarafından doğrulandı.

Marko, Hauger'in yeni sezonda Red Bull tarafından yönetilmeyeceğine yönelik haberler sorulduğunda, "Bu kesinlikle doğru." yanıtını verdi.

Bunun nedeni sorulduğunda Marko, "Bu onun F2'deki ikinci yılı ve aldığı ya da alamadığı sonuçlara bakın..." diyerek performansından ötürü böyle bir yolun seçildiğini belirtti.

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