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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Red Bull, Hamilton'u yenmek için stratejide "daha iyisini yapabilirdi"

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Red Bull, Hamilton'u yenmek için stratejide "daha iyisini yapabilirdi"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör: Erwin Jaeggi
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Max Verstappen Red Bull’un Pazar günkü F1 Bahreyn GP’sinde stratejisinde yeterince agresif olmadığını düşündüğünü, Lewis Hamilton’u yenmek için “çok daha iyisini yapabileceklerini” hissettiğini söyledi.

Verstappen Pazar günü Bahreyn Uluslararası Pisti’nde, 2 tur haricinde tüm turları 2. sırada götürdüğü yarışta rahat bir 2.lik elde etti.

İlk pitstopların sonunda Verstappen Hamilton’un yaklaşık 5 saniye gerisindeydi fakat Mercedes yarış liderini çağırmadan önce Red Bull erken davranıp önlerine geçme hamlesini yapamadı.

Bu da Verstappen’in lider olma şansını bitirdi, ve yavaş geçen 2. Pitstop sebebiyle Hamilton diğer tur karşılık verebildi.

Red Bull yarışın sonlarına doğru Verstappen’i 3. kez pite çağırarak en hızlı tur için fazladan 1 puan kazandı ve olası bir güvenlik aracına karşı önlem almış oldu.

Verstappen yarış sonrasında strateji karşısında hayal kırıklığına uğradığını söylerken takımının Hamilton’un önüne geçebilmek için kendisini erkenden ilk pitstop için çağırmayı denmeleri gerektiğini söyledi.

Verstappen: “Strateji olarak bugün güçlü değildik.”

“Öncelikle o ilk çıkışta daha erken pite girmeliydik. Mercedesin daha önce girmesine izin verdik, ki bunu da anlamıyorum çünkü böylece bizim 2 saniye gibi bir süreyle önümüze geçmelerini sağladık.”

“Sonrasında o sert hamurlarla farkı kapatmaya çalışıyorsunuz, aslında gayet iyi bir iş çıkardılar. O yüzden başta, oradan 1.5 ya da 2 saniye geri kazandım. Sonrasında onu tekrardan kaybettik.”

“O yavaş pitstopu gerçekleştirdik ve sonrasında tam olarak anlamadığım diğer pitstop oldu. Tabii ki en hızlı tur için mantıklı ama her zaman daha hızlı giden birisi çıkabilir.”

“Bir de önceden kırmızı bayrak ve güvenlik aracı olduğu için 3 pitstop hiç bir zaman işe yaramayacaktı. ”

“Bunu neden yaptılar bilmiyorum. Bugün onları yenebileceğimizi söylemiyorum, çünkü o kadar hızımız yoktu.”

“Ama takım olarak strateji yönünden çok daha iyi yapabilirdik.”

Yarış sonrasında Verstappen’in şikayetleri hakkında fikri sorulduğunda Red Bull takım patronu Christian Horner, ilk çıkışında aracını erkenden pite almanın kendisini trafiğe sokacağını belirtti.

Horner: “Sorun, Lewis’in bir o kadar daha hızlı olabilmesiydi.”

“İlk 8 turu kırmızı bayraklar ve güvenlik araçları altında kaybedince optimal olarak 3 pitstopluk bir yarış 2 pitstopa çevrildi.”

“İlk çıkışta araçlar 8 tur kaybedince beklediğimiz kadar yayılmadılar, o yüzden pite girseydik trafiğe çıkmış olacaktık.”

“Doğrusu başka ne yapabilirdik, bilmiyorum. Bence ilk çıkışta biraz daha erken pite girseydik, geçmesi gereken birkaç araç daha olurdu ve öne geçme şansımız olmazdı. Kolayca farkı kapatabilirlerdi.”

“Ne yazık ki Mercedes’in bugün biraz fazla hızı ve lastik ömrü vardı.”

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Mercedes, Red Bull’a karşı tetikte olmalıydı çünkü Verstappen’in yarışa bıraktığı fazladan 1 set sert hamuru vardı.

Bu da Red Bull’a güvenlik aracı altında Verstappen’in orta hamurlarını sert hamura çevirme şansı verdi, ama Horner takımın, bunun Hollandalı pilota 2. kalkışta pahalıya patlayabileceğinden korktuğunu söyledi.

Horner: “Bunu değerlendirdik ama kalkış performansından endişeliydik.” dedi.

“2. Kalkışta gridin kirli tarafından kalkacaktı, geri kazanmaktansa daha çok sıra kaybedebileceğimizden endişeliydik.”

“İlk virajda Sergio’ya (Perez) karşı sıramızı iyi koruduk. Endişemiz sert hamurlarla başlama yönündeydi, kalkış performansından çok şey feragat etmiş olurduk.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Pilotlar Max Verstappen
Takımlar Red Bull Racing
Editör Luke Smith

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