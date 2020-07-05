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Formula 1 / Avusturya GP / Son dakika

Red Bull, Hamilton'ın sarı bayrak ihlali nedeniyle ceza almamasını protesto etti!

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Red Bull, Hamilton'ın sarı bayrak ihlali nedeniyle ceza almamasını protesto etti!
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
5 Tem 2020 11:48

Red Bull, Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın sarı bayrak ihlali nedeniyle ceza almamasını protesto etti ve konu bugün tekrar görüşülecek.

Lewis Hamilton, dün son zaman turunda Valtteri Bottas'ın hemen arkasında gidiyordu ve Fin pilot hata yaparak pist dışına taştı. Bunun üzerine pistte sarı bayraklar çıktı ancak Hamilton'ın yavaşlamadığı görüldü.

Hatta Hamilton, sarı bayraklar sallanmasına rağmen derecesini geliştirmeyi başardı. Bunun üzerine hakemler Hamilton'ı inceleme altına aldılar ve sonrasında tabelalarda hem sarı hem de yeşil bayraklar sallandığı için herhangi bir ceza verilmeyeceği duyuruldu.

Ancak Red Bull, kararı protesto etti ve hakemler yerel saatle 13:45'te (TSI 14:45) kararı tekrar görüşecekler.

FIA genelde sarı bayrak ihlallerine grid cezası veriyor. Fakat Hamilton'ın durumunda pistte hem yeşil hem de sarı bayraklar vardı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP
Editör Luke Smith

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