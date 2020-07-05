Red Bull, Hamilton'ın sarı bayrak ihlali nedeniyle ceza almamasını protesto etti!

Lewis Hamilton, dün son zaman turunda Valtteri Bottas'ın hemen arkasında gidiyordu ve Fin pilot hata yaparak pist dışına taştı. Bunun üzerine pistte sarı bayraklar çıktı ancak Hamilton'ın yavaşlamadığı görüldü.

Hatta Hamilton, sarı bayraklar sallanmasına rağmen derecesini geliştirmeyi başardı. Bunun üzerine hakemler Hamilton'ı inceleme altına aldılar ve sonrasında tabelalarda hem sarı hem de yeşil bayraklar sallandığı için herhangi bir ceza verilmeyeceği duyuruldu.

Ancak Red Bull, kararı protesto etti ve hakemler yerel saatle 13:45'te (TSI 14:45) kararı tekrar görüşecekler.

FIA genelde sarı bayrak ihlallerine grid cezası veriyor. Fakat Hamilton'ın durumunda pistte hem yeşil hem de sarı bayraklar vardı.