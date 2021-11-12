Red Bull: “Hamilton’ın grid cezası, bizim için bir şey değiştirmiyor”

Mercedes, yaptığı açıklamayla beraber Hamilton’ın bu sezonki beşinci motoruna geçtiğini ve grid cezası alacağını doğruladı.

Hamilton, pazar günkü yarışa, cumartesi günkü sprint yarışını bitirdiği pozisyonun beş sıra gerisinden başlayacak.

Bu, son iki yarışı kazanan ve bitime dört yarış kala Hamilton’la farkı 19 puana çıkaran Verstappen’e, farkı daha da açması için bir fırsat veriyor.

Ayrıca takımlar şampiyonasında Mercedes’le arayı 1 puana düşüren Red Bull da liderliğe yükselme şansına sahip.

Red Bull takım patronu Horner, Hamilton’ın cezasının, kendileri için hiçbir şeyi değiştirmediğini ve Mercedes’in neden ceza aldığını tamamen anladığını söyledi.

Sky’a konuşan Horner, “Elimizden gelen en iyi işi yapmaya odaklanmalıyız.”

“Bugün hava şartları biraz karışık. Sonrasında da sprint yarışı ve pazar günü ana yarış var.”

“Mercedes’in bu cezayı stratejik olarak burada almaya karar vermesi, tamamen anlaşılabilir bir durum.”

“Biz sadece kendimize odaklanacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız.” dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Mercedes, motorlarındaki dayanıklılık sorunlarıyla mücadele ediyor ve Valtteri Bottas ile birkaç müşteri takımı sürücüsü de son yarışlarda ceza aldı.

Red Bull son olarak Rusya’da Verstappen’in motorunu değiştirerek ceza almıştı ve Horner, bunun bu sezon alacakları son ceza olmasını hedeflediklerini söylemişti.

Horner, “Her şey normal olursa, sezonu elimizdeki içten yanmalı motorlarla bitirmeyi umuyoruz.”

“Yılın başından beri kullandığımız üç motordan birini, Silverstone’daki kazada kaybettik. Ancak Sochi’de aldığımız ceza, tekrar iyi duruma gelmemizi sağladı.”

“Yani anormal durumlar dışında, yıl sonuna kadar bu şekilde devam etmeyi umuyoruz.” dedi.