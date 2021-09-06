Red Bull, Hamilton'a geçilmemek için galibiyetten vazgeçmeye razıymış

Mercedes, pazar günü Zandvoort'ta gerçekleştirilen yarışta, Red Bull pilotu Max Verstappen'i geride bırakabilmek için, iki pilotuyla iki ayrı strateji izledi.

Bottas, tek pit stop stratejisi izlerken, Hamilton agresif bir çift pit stop stratejisi tercih etti.

Mercedes bunu yaparak Red Bull'u iki stratejiden birini seçmeye zorlayarak öne geçmeyi hedefliyordu.

Yarışın orta kısmında Bottas, galibiyet için mücadele edebilecek bir pozisyonda gibi görünüyordu. Ancak lastikleri giderek verim kaybetmeye başladı ve Verstappen kendisini çabucak geçerek liderliği aldı. Bu da galibiyet şansını yitirdiği anlamına geliyordu.

Mercedes, Hamilton'ı erkenden ikinci pit için pite aldı ve piste geri döndüğünde trafiği içerisinde düştü. Red Bull da ertesi tur Hollandalı pilotu pite aldı ve Verstappen yarışa rahat şekilde lider dönerek galibiyet yolunda önemli bir adım attı.

Verstappen ve Hamilton arasındaki yakın şampiyonluk savaşında, Hollandalı pilotun yarışı Mercedes sürücüsünün önünde bitirmesi çok önemliydi.

Red Bull takım patronu Christian Horner, tam da bundan ötürü Hamilton'ın önünde kalmaya odaklandıklarını ve bu uğurda galibiyeti Bottas'a bırakmaya hazır olduklarını belirtti.

Horner, "Odak noktamız tamamen Lewis'ti. En yakın rakibimiz o, bu yüzden yarışı kaybetme riskimiz olsa bile ikisi arasında seçmemiz gereken kişi oydu."

"Lewis'e karşı bu puanları almak önemliydi." dedi.

Horner, işleri Verstappen lehine çeviren anın Hollandalı pilotun Bottas'a atak yaptığı an olduğunu ve orada zaman kaybetmemesinin galibiyette büyük rol oynadığını söyledi.

Fin pilotun arkasında sıkışıp kalsaydı, o zaman tek pit stop stratejisi düzgün şekilde işleyebilirdi ya da Hamilton pist üstü pozisyonunu kazanmak için bir erken pit stop denemesi yapabilirdi.

Horner, "Mercedes'in stratejiyi bu şekilde bölmesini bekliyorduk. Mücadelenin içerisinde iki araçları vardı ve bu yüzden Lewis ile agresif giderken, Valtteri ile uzun süre pistte kaldılar."

"Çift stop daha hızlı olduğu için, en önemli nokta Valtteri'yi hemen geride bıraktığımızdan emin olmaktı ve Max de bunu yaptı."

"Bu, yarışın ikinci kısmını çok daha yönetilebilir hale getirmek için fırsatlar sundu. Valtteri'nin arkasında çok fazla tur geçirmiş olsaydı, bu bizi muhtemel bir erken pit stopla öne geçme riskiyle karşı karşıya bırakırdı." dedi.