Red Bull: "Hadjar, Monako'daki telsiz tepkilerinde haksız değildi"

Isack Hadjar, Monako Grand Prix’sinde elde ettiği ilk Red Bull podyumuna oldukça zor koşullarda ulaştı. Fransız pilot, yarış boyunca farklı teknik ve güç ünitesi problemleriyle de mücadele etti ve yaşadığı problemler nedeniyle zaman zaman mühendis ekibiyle sert diyaloglara girdi.

Yarışın 20. turunda takımın bildirdiği 'güç kaybı ve motor freni' problemleri araştırılırken Hadjar şu şekilde tepki verdi: "Daha hızlı bakın! Bir şey patlayacak."

Damalı bayrağı geçtikten sonra Hadjar, yaşadığı zorluğu şu sözlerle özetledi: “Tanrım, neden bu kadar zor olmak zorunda?”

Yarış sonrası açıklama yapan Hadjar, yarış boyunca çok sayıda problemle mücadele ettiğini söyledi.

Hadjar, "Dürüst olmak gerekirse yarış boyunca insanların düşündüğünden daha fazla sorun yaşadım. Pistte olmak hiç keyifli değildi."

"Motor ve sürüş problemi yaşadım, aracı sürmek çok zordu. İlk start çok iyiydi ama ikinci startta hiç gücüm yoktu. Son stintte de motorla ilgili sorunlar yaşamaya devam ettim."

"Takım çok hızlı reaksiyon verdi ve beni tekrar yarışa döndürmek için sürekli ayarlar değiştirdi. Ama gerçekten çok yorucuydu." dedi.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Red Bull takım patronu Laurent Mekies, Hadjar’ın yaşadığı teknik problemlerin yarışın ilk bölümlerinde başladığını doğruladı: "Yarışın çok erken safhalarından itibaren araçta birçok sorunla mücadele ettik. Önemli ölçüde motor gücü kaybı vardı ve bu durum enerji yönetimi gibi birçok alanı etkiledi."

"Bu yüzden çok zor bir yarış geçirdi. Sorunlar, şikandaki kaçış alanına çıktıktan sonra daha da büyüdü ama buna rağmen üçüncülüğü korumayı başardı."

Mekies ayrıca Hadjar'ın telsiz tepkilerini de anlayışla karşıladıklarını vurguladı: "Pilot için olup biteni anlamak çok zor, kokpitte ne kadar güç kaybettiğini tam olarak bilemez. Bu güç kaybının hibrit sistem ve enerji yönetimi üzerindeki etkisi çok büyük."

"Onun duygularını anlıyoruz. O an aracı ayakta tutmak çok zordu. Takım sürekli farklı ayarlar önerdi ve Monako'da bu süreci yönetmek kolay değil."

Hadjar'ın hafta sonu ilk antrenman seansında havuz bölümünde yaptığı kaza ile kötü başlamıştı. Mekies, genç pilotun bu zor başlangıca rağmen gösterdiği reaksiyondan memnun olduklarını belirtti.

"Takım aracı yeniden hazır hale getirmek için harika bir iş çıkardı ve aracın ikinci antrenman seansında piste çıkmasını sağladı."

"Hadjar da buna karşılık verdi. İkinci antrenmanda değil ama üçüncü antrenman yeniden ritmini buldu ve sıralama turlarında çok güçlü bir performans ortaya koydu."

Laurent Mekies, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Kym Illman / Getty Images