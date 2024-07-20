Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Macaristan GP

Red Bull: "Güncellemeyi üç hafta öne çektik"

Red Bull'un teknik direktörü Pierre Wache, bu hafta sonu getirdikleri güncellemeyi normalde üç hafta sonra getirmeleri gerektiğini söylüyor.

Ezel Tan
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Red Bull, Macaristan için büyük bir güncelleme paketi getirdi ve özellikle motor kapağında önemli değişiklikler yaptı. 

Bu güncellemelerin çalışma şeklini yorumlayan Pierre Wache şöyle dedi: "Bence yeni motor kapağı harika görünüyor!"

"Elbette güncellemelerin nasıl çalıştığını analiz etmek uzun bir süreç. Halihazırda antrenmanlarda pozitif işaretler gördük ancak nihai sonuçlara varmak için yeterli değil."

"Şu ana kadar her şeyin doğru yönde gittiğine inanıyoruz."

Sürücülerin görüşü sorulduğunda Wache, "Hungaroring pistinin yapısı önceki yarışlardan çok farklı olduğu için karşılaştırma yapmak zor."

Pierre Wache, Technical Director, Red Bull Racing

Pierre Wache, Technical Director, Red Bull Racing

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Max Verstappen aracın dengesiyle ilgili sorunlar yaşadı, ancak bu şaşırtıcı değil. Hızlanmak için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz."

"Bazı zorluklar doğrudan güncellemelerle ilgili değil. Hava çok sıcak ve  lastikleri çalıştırmak kolay değil." 

"Bu güncellemelerin bir kısmını yaz tatilinden sonra uygulamayı planlamıştık fakat fabrikada yapılan çalışmalarla süreci hızlandırmayı başardık. Bu nedenle bazı güncellemeleri buraya yetiştirdik fakat sadece bir araç için var."

"Gösterilen çabalar sayesinde bunları üç hafta önce piste getirmenin bizim için çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Macaristan'a getirilen parçaların sadece bu tarz pistlerde kullanılacağı, diğer pistlerde ise eski versiyonun kullanılacağı iddia edilmişti.

Wache bu konuda, "Evet, böyle bir olasılık var."

"Antrenmanlarda yeni parçaların nasıl çalıştığını kontrol etmek ve bilgi toplamakla meşguldük."

"Gelecekte soğutmaya bu kadar ihtiyaç olmazsa farklı bir karar alabiliriz fakat henüz bunu bilmiyoruz." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Tsunoda: "Araç ilk yarışlardaki gibi güçlüydü"
Sonraki haber Crowdstrike teknik arıza krizinin ardından Mercedes, her şeyin normale döndüğünü açıkladı

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Leclerc: "Aracın performansı bu kadar"

Leclerc: "Aracın performansı bu kadar"

Formula 1
Macaristan GP
Leclerc: "Aracın performansı bu kadar"
Marko: "Perez'in geleceğine Spa'dan sonra karar vereceğiz, Lawson iyi bir aday"

Marko: "Perez'in geleceğine Spa'dan sonra karar vereceğiz, Lawson iyi bir aday"

Formula 1
Macaristan GP
Marko: "Perez'in geleceğine Spa'dan sonra karar vereceğiz, Lawson iyi bir aday"
Letonya Rallisi: Rovanpera son güne 42 saniye farkla lider giriyor!

Letonya Rallisi: Rovanpera son güne 42 saniye farkla lider giriyor!

WRC
Letonya Rallisi
Letonya Rallisi: Rovanpera son güne 42 saniye farkla lider giriyor!

Son Haberler

Ricciardo: "Macaristan ve Belçika, kariyerimin en önemli iki yarışı olacak"

Ricciardo: "Macaristan ve Belçika, kariyerimin en önemli iki yarışı olacak"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Ricciardo: "Macaristan ve Belçika, kariyerimin en önemli iki yarışı olacak"
Leclerc: "Aracın performansı bu kadar"

Leclerc: "Aracın performansı bu kadar"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Leclerc: "Aracın performansı bu kadar"
Marko: "Perez'in geleceğine Spa'dan sonra karar vereceğiz, Lawson iyi bir aday"

Marko: "Perez'in geleceğine Spa'dan sonra karar vereceğiz, Lawson iyi bir aday"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Marko: "Perez'in geleceğine Spa'dan sonra karar vereceğiz, Lawson iyi bir aday"
Letonya Rallisi: Rovanpera son güne 42 saniye farkla lider giriyor!

Letonya Rallisi: Rovanpera son güne 42 saniye farkla lider giriyor!

WRC WRC
Letonya Rallisi
Letonya Rallisi: Rovanpera son güne 42 saniye farkla lider giriyor!

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye