Red Bull: "Güncellemeyi üç hafta öne çektik"

Red Bull, Macaristan için büyük bir güncelleme paketi getirdi ve özellikle motor kapağında önemli değişiklikler yaptı.

Bu güncellemelerin çalışma şeklini yorumlayan Pierre Wache şöyle dedi: "Bence yeni motor kapağı harika görünüyor!"

"Elbette güncellemelerin nasıl çalıştığını analiz etmek uzun bir süreç. Halihazırda antrenmanlarda pozitif işaretler gördük ancak nihai sonuçlara varmak için yeterli değil."

"Şu ana kadar her şeyin doğru yönde gittiğine inanıyoruz."

Sürücülerin görüşü sorulduğunda Wache, "Hungaroring pistinin yapısı önceki yarışlardan çok farklı olduğu için karşılaştırma yapmak zor."

Pierre Wache, Technical Director, Red Bull Racing Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Max Verstappen aracın dengesiyle ilgili sorunlar yaşadı, ancak bu şaşırtıcı değil. Hızlanmak için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz."

"Bazı zorluklar doğrudan güncellemelerle ilgili değil. Hava çok sıcak ve lastikleri çalıştırmak kolay değil."

"Bu güncellemelerin bir kısmını yaz tatilinden sonra uygulamayı planlamıştık fakat fabrikada yapılan çalışmalarla süreci hızlandırmayı başardık. Bu nedenle bazı güncellemeleri buraya yetiştirdik fakat sadece bir araç için var."

"Gösterilen çabalar sayesinde bunları üç hafta önce piste getirmenin bizim için çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Macaristan'a getirilen parçaların sadece bu tarz pistlerde kullanılacağı, diğer pistlerde ise eski versiyonun kullanılacağı iddia edilmişti.

Wache bu konuda, "Evet, böyle bir olasılık var."

"Antrenmanlarda yeni parçaların nasıl çalıştığını kontrol etmek ve bilgi toplamakla meşguldük."

"Gelecekte soğutmaya bu kadar ihtiyaç olmazsa farklı bir karar alabiliriz fakat henüz bunu bilmiyoruz." dedi.