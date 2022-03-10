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Red Bull, güncellemelerini testin diğer günlerinde kullanabilir

Hollanda basınına göre Red Bull, Bahreyn için planladığı yeni güncellemeleri yarın ve cumartesi günleri kullanacak.

Red Bull, güncellemelerini testin diğer günlerinde kullanabilir
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Geçen haftadan bu yana Mercedes ve Red Bull'un Bahreyn testine büyük çaplı güncellemeler getireceği konuşuluyordu.

Mercedes tarafında beklenen oldu ve Alman üretici, gerçek W13'ü Bahreyn'e getirdi. Aracın sidepod yapısı, testin ilk saatinden bu yana konuşuluyor ve şimdi gözler Red Bull'a çevrilmiş durumda.

Avusturyalı ekip, Sakhir'de yaptığı pozitif başlangıcın ardından RB18 için yeni güncellemeler hazırladığını doğruladı.

Helmut Marko bu konuda birden fazla açıklama yaptı. Ancak perşembe günü, araçta çok büyük değişiklikler olmadığı görüldü.

Auto Motor und Sport'un haberine göre Red Bull, son haftalarda hazırlanan güncellemeleri cuma gününden başlayarak cumartesi akşamına kadar araca yerleştirecek ve bunları en iyi şekilde test edecek.

Bu güncellemelerin gözle görülür derecede farklı olacağı söyleniyor.

Red Bull'a yakınlığıyla bilinen De Telegraaf'tan Erik van Haren ise, "Hazırlanan güncellemeler, hafta sonuna kadar gelecek. Takım, önümüzdeki hafta için bir başka büyük güncelleme paketi daha hazırlıyor." dedi.

Bu, Red Bull'un hem teste hem de Bahreyn GP'ye büyük güncelleme paketleri getireceği anlamına geliyor.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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