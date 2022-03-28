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Red Bull, güç ünitesinin dayanıklılığı konusunda endişeli

Red Bull takım patronu Christian Horner, dayanıklılık sorunlarının şu noktada en büyük endişeleri olduğunu belirtti.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Red Bull, güç ünitesinin dayanıklılığı konusunda endişeli
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Red Bull, Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Max Verstappen ile galibiyete ulaşırken, Sergio Perez yarışı dördüncü bitirdi. Hal böyle olunca takımın mutlu olması için bazı sebepler vardı. Fakat Christian Horner'ın yüzü tamamen gülmüyor.

Yarışın başlamasından hemen önce AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda'nın güç ünitesinde sorun olduğu tespit edildi ve bundan ötürü de yarışa başlayamadı.

AlphaTauri bu yıl tıpkı Red Bull gibi Honda tarafından üretilen Red Bull Powertrains motorlarıyla yarışıyor. Cuma günü de güç ünitesi sorunu yaşayan Tsunoda, tamamen yeni bir güç ünitesine geçmek zorunda kalmıştı.

Sorunla cumartesi devam ederken, pazar günkü yarışa zaten başlayamadı. Durum böyle olunca Red Bull da endişelenmiş durumda.

Sparks fly from Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sparks fly from Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Horner, RacingNews365.com'a verdiği demeçte motorla ilgili şöyle dedi: "Elbette bu konuda endişeliyiz."

"Fakat önce sorunun ne olduğunu anlamamız gerektiğini düşünüyorum."

"Gerekli tüm incelemeler yapıldıktan ve sorunun ne olduğu anlaşıldıktan sonra umarım düzeltmeler yapılabilir."

AlphaTauri takım patronu Franz Tost, Tsunoda'nın garajdan ayrıldıktan sonra yağ basıncında düşüş yaşadıklarını belirtti.

RacingNews365.com'a konuşan Tost, "Yağ basıncı düştüğü için aracı durdurmaya karar verdik."

"Bu motoru tekrar kullanıp kullanamayacağımızı veya tam olarak neyin bozulduğunu henüz bilmiyoruz. Araştırmamız gerekiyor."

"Açıkçası neden bu sorunları yaşadığımızı da öğrenmek istiyorum. Çünkü bu hafta sonu Red Bull'un herhangi bir sorunu yoktu, sadece biz sorun yaşadık." dedi.

 

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