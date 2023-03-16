Red Bull: "Güç ünitesi kararıyla risk aldık ancak rekabetçi olacağız"

Haberi dinle

Honda'nın F1'den çekilmesinin ardından Red Bull, güç ünitesi geliştirme çalışmalarını kendi bünyesinde yürütmeye karar verdi.

2026 sezonunda devreye girecek ve karmaşıklığıyla bilinen MGU-H'nin kaldırılacağı yeni düzenlemelere şimdiden hazırlanmaya başlayan takım, bu kapsamda önemli adımlar attı.

Atılan en büyük adım ise hiç şüphesiz ki Ford ile kurulan stratejik ortaklık. Spora dönmeye karar veren Ford, takıma tecrübeli çalışanlarını ve pil teknoloji hususundaki bilgilerini sunacak.

Red Bull'un sırtını mevcut bir üreticiye yaslamak yerine kendi motorlarını üreterek risk aldığını kabul eden Helmut Marko, bu durumun sıkıntı yaratacağını düşünmüyor.

Formel1.de'ye konuşan Marko, "Motor projemizin belirli bir risk içerdiğinin farkındayız, ancak bu yüzden bilinçli olarak çok sayıda deneyimli insanla çalışıyoruz."

"İçten yanmalı motorun mevcut rakamları bizi güvende hissettiriyor, bu yüzden en azından bu alanda dezavantajlı olmayacağımıza ve aynı zamanda dayanıklılık sorunu yaşamayacağımıza inanıyorum."

"Ford ile birlikte artık akü sektöründe de bir ortağımız var. Şu anda tüm otomobil üreticileri batarya geliştirme konusunda çok çok büyükler."

"Bunun yanı sıra Ford'un turbo sektöründeki uzmanlığı da bizim için çok önemli. Kendilerinin bilgi birikimini kullanarak rekabetçi olacağımıza inanıyoruz." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Red Bull Content Pool

Güç ünitesi programlarının aksamadan devam ettiğini söyleyen Marko, motorların üretiminin bitmek üzere olduğunu ve ERS departmanının iki ay içinde çalışmalara başlayacağını açıkladı.

Marko, "Geçen yılın ortasından bu yana ana binada altı test tezgahı çalışıyor. Şimdiden birden fazla motor tamamlandı. Bir motoru geliştirmenin tek yolu bu."

"ERS faaliyetleri için bir ek bina yapım aşamasında, bir ila iki ay içinde tamamlanması gerekiyor, yani programa uygun hareket ediyoruz." dedi.

Son olarak işe alımların devam ettiğini de belirten Marko, eski Mercedes motor şefi Andy Cowell ile de görüştüklerini itiraf etti.

Marko, "İşe alımlar oldukça iyi gidiyor. Henüz ideal düzeyde personele sahip değiliz, ancak çok uzakta da değiliz."

"Tabii ki yeni bir rakip ortaya çıktı [Audi] ve bu da işe alım hareketlerini hızlandırdı."

"Andy Cowell fabrikaya çok da uzakta olmayan bir İngiliz. Tabii ki onunla konuşuldu ama kendisi rotasını farklı bir yöne çevirdi." dedi.