Red Bull, genel sekreter Rao'nun tarafsızlığına yönelik endişesini yineledi

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Geçtiğimiz sezonlarda Mercedes'te hukuk danışmanı olarak görev yapan Rao, takım patronu Toto Wolff ile doğrudan çalışan isimlerden biriydi; bu nedenle sezon başında FIA'da göreve başlaması tepki çekmiş ve kendisinin tarafsız davranıp davranmayacağına dair birtakım endişeler oluşmuştu

Bu tartışmalar son günlerde yeniden alevlenmiş durumda, nitekim Red Bull tarafında Wolff'ün bütçe sınırı ihlalini biliyor olması nedeniyle endişe hakim.

De Telegraaf'ın haberine göre takım, Mercedes'in başka bir takımın harcamaları hakkında bilgi sahibi olmasından ötürü bir kez daha Rao'nun konumunu sorguluyor.

Bu durumdan endişeli olan tek taraf Red Bull değil, nitekim Ferrari de Rao'nun FIA'da göreve başlamasıyla ilgili bazı şüphelerini dile getirmiş, F1'in eski patronu Bernie Ecclestone de Rao'nun yeni pozisyonunu "çok tehlikeli" olarak nitelendirmişti.

Rao'nun göreve başlamasını olumlu karşılayan Wolff ise geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, "FIA yeni bir yapılanmaya gidiyor, bu konuda başkan kendi inisiyatifini almak zorunda, biz de hiçbir karara müdahale etmemek zorundayız."

"Yeni başkanın FIA'yı nereye taşımak istediğine dair bir vizyonu var. Organizasyon şemasında birtakım değişikliklere gitmek istiyorsa buna saygı duymalıyız."

"Shaila-Ann bize katılmadan önce de FIA'da çalışıyordu, ondan da önce dünyanınen büyük spor ajanslarından birinin İcra Kurulu Başkanıydı. Shaila-Ann'in bu pozisyonda olmasının olumlu yanı karşılıklı yönetim ve şeffaflığa önem veren biri olması. Kendisi bir avukat."

"Şeffaflık, kendisini uygulamaya dökmek istediği kilit konulardan biri. Bu da tüm takımlar için iyi bir haber." ifadelerini kullanmıştı.

De Telegraaf'ın haberinde ayrıca Red Bull'un bütçe sınırını aşmasının nedeninin Adrian Newey olmadığı da öne sürülüyor.

Bütçe sınırı kurallarına göre, Red Bull Racing'in en çok maaş alan üç çalışanı mali kısıtlamalardan muaf, ancak Newey şirket dışı çalışan statüsünde yer alıyor. Bu da mali ihlalin ardında onun maaşının olup olmadığı konusunda kafa karışıklığına yol açmakta.

De Telegraaf'a göre Red Bull, Milton Keynes'teki merkezlerinde ücretsiz yemek sağlanması gibi ikram sorunlarının aşırı harcamaya (7,25 milyon dolardan az) neden olduğuna inanmaya devam ediyor.s

Red Bull ile bütçe sınırına yönelik müzakereler devam ediyor, ancak FIA'dan bir süredir yeni bir açıklama gelmedi.